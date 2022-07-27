突尼斯重返獨裁統治？　94.6%選民贊成總統擴權新憲法

北非國家突尼斯（Tunisia）選舉委員會7月26日宣布，94.6%選民投票支持突尼斯新憲法草案，擴大總統的權力。



突尼斯25日舉行公投，惟當地不少民眾憂慮新憲法可能令國家重返獨裁時代，部分反對派呼籲支持者抵制公投，因此投票率很低，只有30.5%，但仍比預期中的單位數字為高。

反對派聯盟救國陣線（National Salvation Front）指責選舉委員會偽造投票人數，認為這些數字被誇大，與選舉觀察者所看到的不相符。

由於總統賽義德（Kais Saied）定立的公投規則並沒有設立最低參與人數，意味投票結束後，只要公布點票結果就可以生效。

人權組織警告說，有關草案賦予總統擁有不受限制的巨大權力，允許賽義德在未經國會批准的情況下任命政府，並使他幾乎不可能被罷免。

突尼斯在2011年爆發茉莉花革命，推翻時任總統本阿里（Zine el-Abidine Ben Ali） 政權，國家邁向民主。不過塞義德2019年上台後，他被指抗疫不力、政府貪污腐敗，當地在2021年爆發連場反政府示威。塞義德2021年7月25日宣布暫停國會運作，辭退總理，並取消國會議員的豁免起訴權等。