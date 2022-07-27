恐怖前男友40多人面前斬死女大學生 埃及法院判「全程直播絞刑」
撰文：TVBS新聞網
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上個月埃及21歲女大學生妮拉（Nira Ashraf）因為拒絕前男友求婚，光天化日下在校門口遭前男友亂刀砍死，現場還有40多人全部目擊，這宗可怕情殺案震驚全國。埃及法院在7月6日判處前男友死刑，不過為了殺雞儆猴，埃及法院要求在行刑當天全程直播絞刑過程，來阻止未來再有類似憾事發生。
綜合外媒報道，6月20日一早埃及曼蘇拉大學（Mansoura University）校門爆發濺血案，女大學生妮拉在拒絕前男友阿德爾（Mohamed Adel）求婚後提出分手，並將對方社交網站帳號封鎖。
儘管離案發當天兩人已經分手18個月，但恐怖前男友依舊不死心，持續做着恐怖情人的舉動，長期受到騷擾之下，最後妮拉也報警，不料還是引來殺機。
在大學校門40多人眼前亂刀斬死女方（點擊放大瀏覽，慎入）▼▼▼
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事件發生後，曼蘇拉法院在7月6日判處阿德爾絞刑，除此之外，還要求立法機關修法，以便將處決過程進行現場直播。法院這項決定可以說是非比尋常，部分原因就是要遏止傷女歪風增長，阻止再發生類似犯罪。曼蘇拉法院在寫給國會議員的信中說道，「即便只是直播一部分過程，但可以實現威懾目的，這不是單單透過宣讀判決就能實現的」。
判決在7月24日被報道，現在阿德爾的辯護律師表示要提出上訴，他說「我們還有60天的時間挑戰死刑判決」。
事實上埃及直播行刑已經有先例，上一次是在1998年，當時國家電視台轉播3名被判死的男子的行刑過程，他們闖進婦女家中並殺害她和2個孩子，這是埃及最後一次公開直播行刑。
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