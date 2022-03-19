與男友甜蜜拍拖2個月　她看到姐姐傳來7張照片嚇壞：他是殺人犯

現在科技日新月異，尤其網絡愈來愈發達，個人公開資料很容易就查詢得到。



最近國外一名女網友分享，她和男友交往約2個多月，自認還不是完全熟悉對方，兩人正在彼此了解適應。

不料某天姊姊傳來訊息，甚至還一口氣傳了7張照片，女網友這才發現，男友前科累累還是個殺人犯，整個人被嚇壞了……

找對方對質男友這樣解釋 網民卻反而擔心姐姐安危（點圖了解更多）▼▼▼

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根據《太陽報》（The Sun）報道，這名抖音（TikTok）帳號「@jsthurst」的女網友，日前發布一段影片，結果引起大家熱烈討論。她表示最近交了一個新男友，大約2個多月時，某天姊姊突然傳訊系給她，稱說有個恐怖消息要透露。看到姊姊這個訊息內容，妹妹十分不解發生什麼事，直到後來姊姊說，她一時好奇到社交媒體和搜尋引擎，探查男方背景和底細，結果不查還好，一查發現對方竟然有多項刑事前科，甚至還找到7張男方被逮捕的照片，最近一次入獄罪刑是將人勒死，是個不折不扣的殺人犯。

妹妹看完整個驚呆了，隨後找男友對質，這才發現對方不僅撒謊，就連年齡也隱瞞。她把姊姊傳來的證據全給他看，男方極力辯解，要女友千萬別相信姊姊，這明顯是對方誤導，甚至還開始情緒勒索，但女方不為所動，最後仍選擇分手，並把自身經歷分享給大家作為借鏡。該則影片曝光後，引發網友熱烈討論和回應，不少人都直呼，「妳姊姊救了妳一命，真的要感謝她」；許多人也對於和一個殺人兇手交往，真會讓人感到毛骨悚然；不過也有其他人擔憂，女方應該要保護姊姊的資訊，畢竟透露消息的是她，告訴對方簡直是讓姊姊暴露在危險中，難保對方會去找她尋仇。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】