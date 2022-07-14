婓濟麥當勞剛捱過麥樂雞不足危機　又面臨巨無霸被迫停售困境

全球貨運受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而引致的人手不足影響，大量貨物供應遭到延誤，其中在太平洋島國婓濟（Fiji）的麥當勞亦受到拖累，導致巨無霸、足三兩等菜色暫時無法供應。



澳洲傳媒news.com.au7月14日報道，婓濟的麥當勞13日在Facebook宣布，由於牛肉餅缺貨，因此當地分店的芝士漢堡、巨無霸、足三兩、開心樂園餐的芝士漢堡等需要暫停發售，直到另行通告為止，意味顧客可能被迫購買魚柳飽等菜色。

當地麥當勞負責人格雷格（Damon Gregg）受訪時指，今次「缺牛荒」的主要原因是運送牛肉餅的貨輪遲了載貨和駛離港口，目前未知該批貨物的抵達時間。他表示，當地剛捱過麥樂雞短缺危機後，又遇到牛肉菜色暫停供應問題。

婓濟麥當勞在Facebook公布暫停巨無霸、足三兩等菜色。（facebook/McDonaldsFJ截圖）

格雷格稱理解顧客的不滿，因此正採取措施緩和情況，包括從新西蘭空運部分貨品應急。

全球麥當勞在過去一年都面對不同材料短缺問題，例如日本分店曾暫停供應大及中薯條；英國分店則因為蕃茄不足而減少份量。另外澳洲亦受到生菜供應不穩及蔬菜價格上升影響，當地多間連鎖快餐店紛紛減少份量或將生菜及椰菜條混合出售，以解燃眉之急。