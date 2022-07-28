波蘭對韓國訂購48戰機1,700戰車　韓國拿下歷來最大軍購合約

波蘭與韓國簽署採購協議，對韓訂購1700架的戰車，總值148億美元，是韓國至今最大宗的軍備外銷案。韓聯社引述評價指出，這將足以證明韓國軍事工業的競爭力。



韓國與波蘭在7月27日簽署軍事採購協議，波蘭將向韓國採購48架FA-50戰機，980輛K2主戰坦克及648門K-9自走砲。新裝備將替補波蘭支援烏克蘭舊式武器後留下的缺口。

FA-50是韓國新一代的輕型戰鬥機，是韓國航空宇宙產業（KIA）在T-50金鷹式高級教練機的基礎下研發製造，T-50為KIA與美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）共同研製。除韓國使用外，還銷售至菲律賓、印尼、泰國及伊拉克使用。

圖為2015年2月，正在韓國京畿道進行演習的K2黑豹主戰坦克。（Getty）

K2黑豹坦克為韓國研發，為K1戰車的後繼版。擁有最高每小時70公里行走的高機動力，同時裝備自動裝填系統，僅3名乘員即可操作。韓國近年正積極對外銷售這款坦克。

韓聯社報道，K2坦克及K-9自走砲將採用授權生產方式進行，因此實質出口規模會有差別。如波蘭會率先進後180輛K-2坦克，並在本土生產餘下數百輛的本土化K2PL坦克。

報道引述軍士業界指出，協議驗證了韓國的軍事工業在全球的競爭力，並藉此機會擴大在歐洲的市場。