佩洛西傳訪台受壓　「過來人」金里奇「狂撥葵扇」稱不能對華示弱

盛傳美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）已規劃8月訪問亞洲的行程，傳聞她將訪問台灣，導致中美關係緊張升溫。曾經訪台的美國眾議院前議長稱，佩洛西不應懾於外界壓力，應該現在就去台灣。



曾在1997年訪台的眾議院前議長金里奇（Newt Gingrich）26日向霍士新聞稱，當年北京同樣對美國作出威脅，但他與時任總統克林頓合作聯手發出非常強烈訊息：1996年派出航母戰群鬥進入台海，以及1997年眾院議長訪台。他認為佩洛西絕對應該現在就去台灣。

金里奇1995年至1999年擔任美眾議院議長。

霍士新聞引述現為該台撰稿的金里奇25日說：

她不能讓中共認為它能欺凌美國眾議院議長，而坦白說，她應該叫國防部及國務院『收聲』。它們總是膽小，它們總是規避風險。而他們不明白，展示實力非常重要，這樣中國共產黨人明白我們是來真的，而（現在）我們不是，就像毛（澤東）把我們稱為紙老虎一樣。 美國眾議院前議長金里奇

美國《洛杉磯時報》1997年3月31日時稱，金里奇稱對付中國的方式是要用一種外交的「嚴厲的愛」來令它窒息：「不斷施壓、不斷友好、不斷對話」。他當時是完成訪華，即將取道日本飛往台灣，啟程前他說「如你可表現尊重但堅定，便可和中國走得很遠。」

他自稱訪華時曾對北京說，倘台灣受襲，美國會軍事干預：「我告訴他們我們會保衛台灣。句號。」

金里奇說：「令我震驚的是，我們（指他與中方）從未就此爭論過。 他們基本上就是說他們不打算入侵台灣，所以我們（美方）不必保衛它。」

他1997年訪問北京和上海數天後，前往台北與李登輝會面。北京事後譴責金里奇。