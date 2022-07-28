美媒：佩洛西已規劃「亞洲之旅」　行程未見包括台灣

撰文：許懿安
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美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）訪問台灣的行程尚未有華府官方證實，惟傳聞她已擬定行程中，只是行程表上未見台灣這一站。

此前美國總統拜登（Joe Biden）、美國軍方都擺出反對她出行的態度，而中國已私下公開嚴厲警告，解放軍也稱絕不坐視不管

美國共和黨籍眾議員、眾議院外交委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul）7月27日接受美媒訪問時稱，佩洛西邀請包括他在內的一小群國會議員同行。這是首次有美國政界人士公開證實佩洛西計劃訪台。他因需處理私人事務而拒絕她的邀請。

美國眾議院議長佩洛西傳將訪台，引起中國強烈不滿，亦令兩岸局勢緊張升溫。圖為2022年7月26日，在台灣宜蘭市附近的台灣東岸舉行的台灣年度漢光演習中，一艘成功級護衛艦發射了一枚防空導彈。（AP）

7月27日，彭博社引述知情人士稱，她趁國會休會的空隙已安排好亞洲之旅的行程，計劃出訪日本、印尼及新加坡——惟官方行程表上目前未見有台灣。

知情人士稱，馬來西亞也可能是她其中一站。

這張組合圖片顯示了2021年11月6日身在華盛頓的美國總統拜登以及2019年11月13日在巴西巴西利亞的中國國家主席習近平。拜登計劃與中國國家主席習近平進行四個月來首次會談，料將討論廣泛的雙邊和國際問題，惟美國眾議院議長佩洛西傳有意訪台，為兩人會談蒙上陰影。（AP）

佩洛西已以安全為由拒絕討論其行程，而華府現時仍未正式宣布她計劃外訪。

佩洛西傳聞中的訪台計劃惹來中國不滿，正值美國總統拜登（Joe Biden）傳在7月28日與中國國家主席習近平通電話。不過來到香港時間中午，仍未見兩人通電的消息。

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