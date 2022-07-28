中國國防部：發展中美兩軍關係有原則　主權與核心利益不容侵犯

中國防部新聞局長、國防部新聞發言人吳謙7月28日表示，中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，中方重視兩軍關係，但對發展兩軍關係有原則，那就是中方的主權、尊嚴和核心利益不容侵犯。



根據中國防部，吳謙28日下午在國防部舉行的例行記者會上就海空軍事安全問題稱，根源在於美方在中國當面海空域進行長時間、大範圍、高強度的抵近偵察滋擾，以及包括針對性極強的軍事演訓在內侵權挑釁行動。中方堅決反對，並採取有理有力、安全專業的措施予以堅決應對。

吳謙還說，對於美方某些表態，中方聽其言，更會觀其行。美方一些人抱守錯誤對華認知，執意對華全方位遏制打壓，中方決不會聽之任之，理所當然堅決反制。

美若推動日本部署中導 中方堅決反制

吳謙稱，美國推動在日本部署中導是一個危險的動向，將嚴重威脅地區國家的安全和破壞地區和平穩定，如付諸實施，中方必將予以堅決反制，美日對此不應抱有任何幻想。

評北約戰略文件

吳謙指，北約新戰略概念文件顛倒黑白、鼓動對抗，對中國正常的軍事發展和國防政策說三道四、橫加指責，中方堅決反對。

他表示：「我們正告北約，打壓遏制嚇不倒中國軍隊，謊言抹黑騙不了世界人民。中國任人欺凌的時代已經一去不復返了。」