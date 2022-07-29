全球工作壓力指數出爐　香港「東亞第一」　憤怒焦慮悲傷數值居首

由美國調查機構蓋洛普（GALLUP）所調查的「2022年全球工作場所報告」（State of the Global Workplace：2022 Report）於近日發表，報告中評比全球各區域的工作壓力指數，其中東亞地區的工作壓力位居全球之冠，而東亞中又以香港的員工工作壓力指數較高，高達53%的民眾感到有壓力，同屬東亞區的台灣則是排名較後面。



蓋洛普報告指出，全球員工的壓力指數在今年創下新高，有高達44%的人每天都感受到巨大的壓力，以地區來看東亞地區的指數是全球之冠，有高達55%的員工在上班時候會感覺到壓力。

香港打工仔憤怒、焦慮、悲傷等數值全居首 點圖看更多報告內容精華▼▼▼

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整個東亞地區包含中國大陸、香港、蒙古、日本、韓國及台灣，6個地區中最指數最高為香港，有53%的香港上班族感受到壓力，接着是中國大陸的50%、日本43%、韓國38%、台灣33%，蒙古則僅佔18%。

數據中也呈現了「日常憤怒」、「日常焦慮」及「日常悲傷」3項數值，其中香港在這3個項目中所佔的比率皆為最高，分別有25%、40%及18%，台灣部分，在這三項目中則分別為12%、15%及4%。

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