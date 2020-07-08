全球最強護照最新排名出爐　日本蟬聯第一　香港排第幾？

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倫敦的恆理環球顧問事務所有限公司Henley&Partners公布2020年全球最佳護照，亦即最好用的護照，日本蟬聯第一，新加坡居次，台灣排名33，較去年的30名退步。

香港今次排第幾？一個圖輯看清完整排名：

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美國護照雖名列第七，但美國因新冠肺炎疫情嚴重，上周被歐盟排除在准許入境的國家之外後，持有美國護照的旅行自由度落到與25名的墨西哥同等，過去行遍天下的美國護照不再那麼有價值。

Henley&Partners每季公布「亨利護照指數」（Henley Passport Index），在疫情爆發前，全球各國的護照持有人享有極大的旅行自由，平均享有107地點的免簽或就地簽待遇。

疫情爆發後，各國頒布旅遊禁令，亞洲國民仍最受歡迎，有191地點給予日本公民免簽或就地簽待遇。新加坡排名第二，享有190地的免簽或就地簽待遇，韓國與德國並列第三（189地）。

不過，這項排名未將臨時旅遊禁令列入考慮。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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