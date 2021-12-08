阿聯酋創全球先例　明年元旦起每周工作4天半

一周休兩日不夠看，現在阿聯酋要成為全球第一個周休兩天半的國家，從明年元旦開始，全國的周末是從周五中午開始計算，而且連學校都適用，阿聯酋官方表示，希望藉此讓員工保持工作與生活平衡，並提高經濟競爭力。



潔白海灘向旅客招手，晚霞中的哈利法塔（Burj Khalifa）與其他高樓大廈也形成美麗的天際線，阿聯酋不只是度假天堂，很快又要成為員工天堂——當地的周末將改成周六和周日，而不是之前的周五和周六，明年一開始這項新措施就生效。

阿聯酋創穆斯林國家先例，改變周五因為宗教因素而放假的傳統，也因此將成為全球第一個每周工時少於五天的國家。阿聯酋工作周間將只有4天半，從周一早上到周五中午12點，穆斯林的聚禮前。阿聯酋官方表示，身為全球金融和旅遊重鎮，將周末調整為和西方國家相同，才能確保經貿與金融交易順利進行。

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而消息一出，不少當地跨國企業從業人員都是一片好評，表示這能解決多年來和海外客戶工作天數落差問題。因此投資者也已經呼籲實施這項政策很久了。

阿聯酋人力資源暨阿化部部長阿瓦表示：「我也確信有很多國家會做類似研究，也許就會得出同樣（改變工時）決定。」有專家分析，近期阿聯酋的有力競爭者沙特阿拉伯也不斷吸引國際企業進駐投資和觀光，藉此讓石油經濟轉型，而阿聯酋如今搶先改變工時，也讓阿聯酋與沙國較勁意味更明顯。

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