俄烏戰爭正酣　澤連斯基夫婦為Vogue拍照挨轟

俄烏戰爭自2月24日起已持續逾5個月，但在烏克蘭戰火連天之際，該國總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與夫人澤連斯卡婭（Olena Zelenska，前譯葉蓮娜）為美國《Vogue》雜誌拍攝電子版封面故事照片惹來強烈批評。

“We have no doubt we will prevail.” As the war in Ukraine enters a critical new phase, the country’s First Lady, Olena Zelenska, has become a key player—a frontline diplomat and the face of her nation’s emotional toll. https://t.co/DCXWYnzAsK pic.twitter.com/wcaY5IFGHf — Vogue Magazine (@voguemagazine) July 26, 2022

美國時裝雜誌《Vogue》發布名為《勇敢的肖像：烏克蘭第一夫人葉蓮娜．澤連斯卡婭》（Portrait of Bravery: Ukraine’s First Lady, Olena Zelenska）的封面故事。

照片取景地點包括烏克蘭總統宅邸、首都及周邊地區，攝影師看來試圖以背景反映出戰火中受創的烏克蘭。

這套照片中感覺較親密的一張，是坐在桌邊的澤連斯基擁抱葉蓮；另一張照片是她坐石製階梯上，她後方樓梯頂端擺放了一堆沙包；還有一張照片是她站在支離破碎車輛前，3名全副武裝的女兵在站崗。

美術團隊看來刻意以清冷的顏色表現身處戰爭中澤連斯卡婭與澤連斯基憂國憂民的形象，但有網民認為擺拍意味太濃，如此優雅地擺姿勢拍照的兩人，對照烏克蘭戰爭的殘酷，感覺相當諷刺。

「你在打仗，你有時間拍照嗎？」

報道中澤連斯基稱葉蓮娜「她當然是我的愛人，但她也是我最好的朋友。」她則談及其家人在俄羅斯入侵後的戰時經歷，「這是我生命中最可怕的幾個月，也是每個烏克蘭人的生活」，她稱，激勵自己的是烏克蘭的同胞，「我們期待勝利。毫無疑問，我們將獲勝。這就是讓我們繼續前進的動力。」

撰寫這篇文章的記者多納迪奧在Twitter發文稱這篇報道是「我職業生涯中最感人、最難忘的任務之一。」這組照片由擅長名人肖像的美國知名攝影師萊柏維茲拍攝。

美國《新聞周刊》稱《Vogue》將這批照片發布後，社交媒體隨即出現有關「烏克蘭戰爭當前，總統夫婦是否適合為時裝雜誌拍照」論戰的聲音。

持反對意見的網民批評：「戰爭還在打，我不認為這樣做是正確的。」、「這一刻為雜誌擺pose似乎不是好主意。」還有人指《Vogue》是在將戰爭浪漫化。

美國保守派的社運人士（Scott Presler）在Twitter發文則質疑，「為什麼我們要向烏克蘭匯款540億美元，讓澤連斯基和他的妻子可為Vogue拍照？你在打仗，你有時間拍照嗎？」

Why did we send $54 billion to Ukraine, so Zelensky & his wife could pose for Vogue?



You’re at war & you’ve got time for photo shoots? pic.twitter.com/XV5rz0meME — #ThePersistence (@ScottPresler) July 27, 2022

「全國女性都是封面人物」

惟支持澤連斯基夫婦的人也不少，認為此舉有助吸引世人關注烏克蘭衝突：「你知嗎，這幾乎就像是所有的重點所在：讓人去談論當前烏克蘭的可怕現實。或者，難道只因為要拜託你們理解情勢，我們就應該時時刻刻呼天搶地？」

葉蓮娜也將這組照片上傳Instagram並寫道，登上Vouge封面是世界上許多成功和傑出人士的榮幸和夢想。我唯一對他們的希望是，這不是因為他們國家發生戰爭。

她也對烏克蘭女性說：「現在我希望你能看到這裏的每一位烏克蘭女性，在我的視角去看。那些在戰鬥、做義工、在難民營、在警笛聲下完成她的工作的人，在被外敵佔領國土的情況下堅持下去。她有權，也應該登上全世界的雜誌封面。你們每一個人，烏克蘭女性同胞，現在都是我們國家的臉面和封面。」