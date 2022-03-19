烏克蘭第一夫人葉蓮娜的公開信：儘管充斥恐懼但我們仍會堅守國家

烏克蘭第一夫人葉蓮娜・澤連斯卡婭（Olena Zelenska） 9日發布題為「我作證」的公開信給全球媒體，在信中，她慷慨激昂地列出在砲擊中死於街頭的幼童名字，指責侵略者普京大規模殺害平民，並跟隨丈夫的呼籲，要求西方國家在烏克蘭設立禁飛區。



「最近，來自世界各地的絕大多數媒體都聯繫了採訪請求，這封信是我的答覆，也是我在烏克蘭的見證。」她寫道，「最可怕和最具破壞性的部分是造成兒童傷亡。8歲的 Alice 在祖父保護她時死於 Okhtyrka 街頭。基輔的 Polina 和父母一起在砲擊中喪生。14歲的 Arseniy 頭部遭殘骸擊中，因為大火導致救護車無法準時到達拯救。」

短短十多天，烏克蘭人的命運完全改變。3星期前，有些人準備升學考試，有些人剛結婚，有些人高興地準備迎接新生命。如今，新生命卻誕生在戰火裡。她寫道：「戰爭新生兒睜開第一眼見到的是地下室水泥天花板，第一口呼吸是刺鼻的空氣，簇擁他們的是一群被圍困和脅迫的人。幾十個幼兒出生至今從未體驗過和平。」

信的末尾寫道：「親愛的媒體，我呼籲你們，繼續展示這裡發生的事情並繼續闡明真相。在俄羅斯聯邦發動的信息戰中，每一個證據都至關重要。通過這封信，我向全世界作證並告訴全世界──烏克蘭戰爭不是一場『發生在某處』的戰爭，這是一場歐洲戰爭，靠近歐盟邊界。烏克蘭正在阻止明天可能以拯救平民為藉口大舉進入你們城市的部隊。」

+ 8

編劇才華支持丈夫事業

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與妻子葉蓮娜（Olena Zelenska）兩人現年44歲，自大學時期相愛至今逾20年。葉蓮娜就讀克里沃羅格國立大學（Kryvyi Rih National University），主修建築，和主修法律的澤連斯基是同校同學。

畢業後，她為愛加入澤連斯基創辦的娛樂製作公司95街區工作室（Kvartal 95 Studio），成為工作室的御用編劇，寫下《人民公僕》（Servant of the People）劇本，由丈夫澤連斯基擔任主角兼製作人。

這部政治諷刺喜劇，讓澤連斯基意外「演」到當總統，葉蓮娜起初並不同意他從政，但仍以優雅智慧形象為丈夫贏得不少好感，當時葉蓮娜向媒體表示：「我不是喜歡政黨生活的人，也不喜歡講笑話，這不符合我的性格。但我為自己找到了支持他的理由，其中之一是有機會吸引人們關注重要的社會問題。」

兩人在2003年結婚，育有17歲的女兒和9歲的兒子，平時一家人會在社群媒體上分享日常生活，和樂融融榮的第一家庭也被烏國人視為模範家庭。葉蓮娜當上第一夫人之後積極宣揚烏克蘭傳統文化，也穿著烏克蘭設計師的作品參與國際外交場合，並曾登上烏克蘭語版「時尚雜誌」（Vogue）封面，堪稱「時尚外交」達人。

英國王室也對烏克蘭總統夫婦印象深刻，上月26日威廉王子（Prince William）和妻子凱特（Kate）罕見對政治議題公開發表意見：「2020年10月，我們有幸會見澤連斯基總統與第一夫人，了解他們對烏克蘭未來的樂觀態度和希望。今天，烏克蘭為未來英勇奮戰之際，我們和澤連斯基總統與烏國全體民眾站在一起。」

+ 4

戰爭爆發那天起，第一夫人以自己的方法堅守國家

2月24日戰爭爆發以來，葉蓮娜與澤連斯基一起堅守基輔，不停地發文團結士氣，並協助驗證混亂中的大量消息，無疑是總統丈夫最親密、最堅定的盟友。

戰爭第十天，葉蓮娜在Telegram上開設了一個頻道，以幫助國民找到在戰爭生存的可行方法。她表示：「戰爭時期該如何行動和生活？這些天來，我們的心中都有很多問題。我願意盡我所能提供幫助。因此，我正在開設一個特殊Telegram頻道，當中會給予大家經過驗證的答案。」

上週，葉蓮娜發佈立陶宛第一夫人黛安娜（Diana Nausėdienė）與拉脫維亞第一夫人安德拉（Andra Levite）的聲援影片，共同呼籲全世界的第一夫人與領導人傳遞有關烏克蘭的真相：「說出來！烏克蘭發生的事情不是普京所說的『特殊軍事行動』，而是一場全面戰爭，侵略者是俄羅斯聯邦。」葉蓮娜並在訊息中強調：「烏克蘭想要和平。但烏克蘭會自我保衛，永遠不會投降。」

「設立禁飛區，我們將自己設法應付地面的戰爭」

葉蓮娜9日發布公開信，以動人文筆寫下這十幾天見證的戰爭樣貌。「我們的婦女和兒童棲身在防空洞和地下室，你很可能看過這些來自基輔和哈爾基夫地鐵站的照片，人們帶著孩子和寵物躺在地板上──被困在地底下。對某些人來說這只是戰爭的後果；但對烏克蘭人而言是可怕的現實。一些城市的民用基礎設施遭到不分青紅皂白的蓄意轟炸和砲擊，當地家庭好幾天都無法離開防空洞。」

「有些病患需要加護病房治療，但現在無法獲得這些醫療資源，在地下室注射胰島素有多容易？在烈火下去哪裡找氣喘藥物？更不用說數以千計的癌症患者，現在已被無限期推遲化療和放射治療。」她說，「在砲擊持續不斷的城市中，人們發現自己身處於廢墟，數日無法離開地下室，我們需要安全的人道走廊來提供援助和疏散。我們需要那些當權者來封鎖我們的空域！」

+ 8

她繼續表示：「那些把婦女與兒童帶到邊境的男人流著眼淚與家人分離，但勇敢地回來為我們的自由而戰。儘管內心充斥恐懼，但烏克蘭人並沒有放棄。侵略者普京認為他能對烏克蘭發動閃電戰，但他低估了我們的國家、我們的人民和他們的愛國主義。烏克蘭人，不分政治觀點、母語、信仰和國籍，都團結一致。」

「設立禁飛區，我們將自己設法應付地面的戰爭。」她表示，「上周發生的一切，對我和我的同胞來說似乎有些誇張，但這就是我們今天生活的現實，而且我們不知道這一切會持續多久。如果我們不阻止威脅要發動核戰爭的普京，世界上將沒有我們任何人能夠感到安全的地方。我們會贏，因為我們團結。共同深愛烏克蘭，榮耀歸於烏克蘭！」

同場加映：烏克蘭局勢｜6歲女童遭戰火奪去生命 救護員也悲傷得掩面痛哭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

同場加映：北京女孩跑去戰地當無國界醫生 伴隨爆炸和槍聲迎接新生命誕生（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：戰爭爆發，她以自己的方法堅守國家！烏克蘭第一夫人歐倫娜的公開信「我作證」】