佩洛西傳或訪台　葛來儀倡行程延後　促中美尋找下台階

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）計劃訪台，華府的兩岸事務專家葛來儀以中美或因此爆發軍事衝突，建議她推遲行程，並呼籲中美停止升高緊張情勢，向彼此明確傳達其所關切事情與「紅線」。



華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）及美國防部前官員、美國企業研究所（American Enterprise Institute）高級研究員庫珀（Zack Cooper）聯名投書《紐約時報》，開首便直言美中在台海處在對撞路線上。

他們稱中國野心隨軍事實力提升，可能即將有能力併吞民主台灣，即使與美國一戰也在所不惜。中國國家主席習近平今年秋季爭取史無前例的第3任期，沒有示弱的本錢。習近平不斷加強對台施壓，顯然認為美國可能將正式支持台獨。

他們稱美國長期奉行的「戰略模糊」政策已變成「戰略困惑」，總統拜登（Joe Biden）多次在涉台議題上失言，包括明言萬一解放軍侵台，美國有捍衛台灣的承諾，破壞當初精心策劃、數十年來維護台海和平的政策。此外，美台官方往來、軍事合作以及美國軍艦通航台海等過去低調的作為也逐漸檯面化。

文章寫道：「單一火花就可將此不穩定情勢化為危機，升級成軍事衝突。佩洛西訪台可能就是它。」

佩洛西傳已29日起程訪問亞洲，並在行程中訪問台灣，倘她成行，將是繼1997年金里奇（Newt Gingrich）後第一位訪台的美國眾議院議長。拜登上週稱美國軍方認為佩洛西此時訪台「不是個好主意」。中國政府近期多次嚴厲警告美方，軍方亦稱不會坐視不管。

葛來儀與庫伯說，華府許多人認為明確展現美國對台承諾將防止中國軍事冒進，佩洛西此時訪台卻可能引發中國強力回應，原因是她位階高於其他訪台的美國政治人物，她敢於在人權議題挑戰北京的形象與台灣連在一起，將被中方視為嚴重挑釁。

惟他們直言，北京也應認清其升高緊張情勢上有責任，包括以軍事現代化打亂區域平衡，解放軍軍機頻繁飛到台灣周邊空域，令外界更加擔心北京可能對台動武。

兩人提到，部份中方專家與他們討論時主張美方對台立場明顯轉變，中國有必要採取行動讓「紅線」有可信度。

內文寫道，中國領導人雖希望避免與美國一戰，但可能願意冒險讓緊張情勢升高，例如干擾佩洛西專機、或首次派遣軍機飛越台灣上空。而在華府，部份專家認為美中無可避免將為台灣陷入危機，美國不應退縮，加上北京慣於譴責美國挺台，美國內部已形成「北京警告佩洛西不得訪台，是嘴裏說說而已」的看法。

這篇在28日拜登與習近平通話前發布的文章，列出中美領袖讓情勢降溫的做法。

首先，葛來儀與庫伯建議佩洛西推遲訪台，讓華府有時間傳達明確且一致的對台政策，「不僅要讓中國理解美方立場，讓美國人民明白也至關重要」。

其次，他們建議美國行政部門高層在強調美方首要目標是嚇阻中國對台動武、維護台海和平的政策上形塑跨黨派共識，列出讓美中降低風險、穩定現狀的做法。

最後，兩人建議美國向台灣重申華府將堅持和平解決台海兩岸分歧，可加快交付受延宕的武器、批准更多軍售，強化台灣的自衛能力。華府也應同時向北京傳達美國恪守一中政策，不支持台獨。

這篇文章結尾稱：「批評如此做法的人會說，北京是個惡霸，惡霸只會回應強者，華府和佩洛西不能退縮。但我們正糊塗步向危機，各方領袖都必須醒來，找到下台階，避免沒有任何一方想要的危險對抗發生。」