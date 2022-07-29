德國漢諾威停止供應熱水及地標關燈　為潛在冬季能源危機未雨綢繆

德國面對俄羅斯減少甚至停止天然氣供應，當局推出多項措施節省能源，避免在冬季出現能源不足的困境。其中在漢諾威（Hanover），地方政府宣布取消公共建築的暖氣供應，以及停止晚上為地標照明等。



英國廣播公司（BBC）及天空新聞（Sky News）7月28日報道，隸屬綠黨（Green Party）的漢諾威市長奧納伊（Belit Onay）宣布當地減少15%能源使用量的目標，以應對大城市天然氣短缺的迫切問題。

根據奧納伊提出的措施，漢諾威市內的公共建築物、泳池、運動場及健身室的熱水停止供應；市內的公眾噴泉亦會關閉，市政廳和博物館等主要建築物的外牆在晚上則不會亮燈。

德國漢諾威與其他歐洲城市一樣，早前遭受酷熱天氣影響，推高電力需求，但同時亦為可能發生的冬季能源供應不足問題煩惱。（AP）

限制暖氣供應時段 改用節能照明

另外全市的公共建築物在每年4月至9月期間暫停暖氣供應，其餘時候就限制室溫不可超過攝氏20度，但學校、托兒所、醫院及院舍可獲豁免。當局同時禁止民眾使用流動冷氣機和暖風機等，以及改用更節能的LED燈泡，為洗手間、走廊、停車場等地安裝動態感應器，減少長期照明造成的浪費。

奧納伊建議民眾減少使用打印機和雪櫃等電器，呼籲大家提升符合經濟效益的供暖和通風意識。

除了漢諾威，首都柏林 （Berlin）的地標從27日晚上開始已經不再燈火通明，慕尼黑（Munich）、萊比錫（Leipzig）、科隆（Cologne）等城市亦紛紛推出類似節能措施。