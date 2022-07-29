美國獄官賣鎖匙給男囚犯闖入女囚區施暴　最少28人遭性侵

美國發生一椿駭人聽聞的事件，印第安納州一處監獄有管理人涉嫌把監倉輪匙賣給男囚犯，讓最少28名女囚犯遭性侵甚至強姦。案件在7月28日於南印第安納州地方法院開審。



事發傑佛遜維爾（Jeffersonville）克拉克郡監獄（Clark County Jail），2021年10月23日。訴狀指出，監獄管理人把女性囚犯名為「Pod 4」的禁區鑰匙，以1000美元的價錢交給了兩名男性囚犯，讓多名男囚在晚上闖入了女性監獄區，對女囚施暴。

闖入囚室的男囚把臉蒙上，並威脅如大聲呼救會傷害她們。部分男囚直到第二天才從囚室離開，期間有最少28名囚犯遭到性侵，其中兩人聲稱遭到強姦。

圖為2011年，墨西哥的一間監獄示意圖。並非事發監獄。（AP）

訴狀指出：「最不可思議的是，儘管監獄多處都看得到監視錄影器錄下的鏡頭，看著男囚進入女囚區，幾十名女囚在很長一段時間遭到暴行，但整個晚上都沒有獄卒出面救助受害人。」

28名受害人分別以兩始訴訟，控告警長及監獄管理人。但警方則反稱女囚說法有矛盾，「有系統地」編造當夜情形，目的是為獲得民事賠償。據方的代表律師指出，事件是由一名監獄官員與不可預見的犯眾行為所致，而該涉事的官員已在事發當天翌日被開除，40小時後被捕，現成為被告之一。