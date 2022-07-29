台灣「援港專案」降低定居門檻　港人滿足2條件可申請身份證

近日，台灣當局降低港人申請定居的門檻。《中央社》報道，居留滿5年的港人，若滿足月薪達到基本工資1.5倍等條件，即可申請定居從而取得身份證。

據台灣勞動部網站顯示，台灣每月基本工資為新台幣25,250元（約合6600港元）。



2020年6月，台灣當局增設「台港服務交流辦公室」。（ETtoday新聞雲）

2020年6月，台灣行政院正式核定「香港人道援助關懷行動專案」，並增設「台港服務交流辦公室」。其後，進入「專案」的港人大多以「就業」和「就學」途徑居留，惟在台就業的港人無法取得身份證，而在台就學的港人則需滿足居留滿9年，且最後一年的月薪達基本工資2倍，才可申請定居。

據知情人士透露，「專案」近日放寬港人在台的就業限制，及申請定居的收入門檻。除了可以向勞動部申請公司的「聘僱許可」，也可申請「個人工作許可」成為自僱者，後再向移民署申請「工作居留」簽證。

居留台灣滿5年的港人，若滿足月薪達到基本工資1.5倍等條件，即可申請定居從而取得身份證。（新華社）

值得注意的是，台灣當局原訂5月1日公布新修訂的「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，讓從事專業工作的港人在台工作居留5年後可申請定居，惟在部分立委和輿論反對下暫緩。

對於今次推出的新措施，台灣陸委會表示，「政府對於港人人道援助工作，一向是積極提供協助，並持續精進及完善相關機制。」

此外，據台灣移民署統計資料，2021年港人赴台居留、定居總數是12858人，其中居留人數為11173人，較2020年的10813人增約3%；定居人數為1685人，較2020年的1576人上升約6.9%。