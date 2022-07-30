傳佩洛西擬訪台　美媒：台灣低調應對　因情況棘手

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，台譯裴洛西或波洛西）出訪亞洲，事前傳出她可能訪問台灣的消息，鬧得沸沸揚揚，美國有線新聞網絡（CNN）7月30日則引述分析人士指，台灣政府相對沉默，原因是處於棘手情況。



報道稱，台灣總統蔡英文或其辦公室至今未就佩洛西可能訪台一事發表支持或反對的聲明，只有行政院長蘇貞昌在7月27日談到感謝佩洛西長年對台灣的支持與友善，又稱一向歡迎外賓。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）2022年7月21日在位於華盛頓的國會大樓會見記者。（AP）

文章引述分析人士指，台灣相對沉默是因為處於棘手情況，一方面台灣依賴來自美國的武器，以應付一旦北京攻台的情況，因此台灣不希望被視為抗拒佩洛西的支持，但另一方面，若然台灣顯得太熱情應對佩洛西可能訪台一事，則或激起北京的憤怒。

有政界分析人士又指，台灣維持低調的原因是若然佩洛西真的訪台，此將有助轉移指責，北京更有可能責怪華府，而不是台灣。

這次佩洛西的亞洲之旅引發國際高度關注，她7月29日稱對訪亞非常興奮，但拒絕透露行程，包括是否會前往台灣。美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）則在回應她的行程時稱，事情沒必要導致中美「打起來」。