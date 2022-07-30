佩洛西傳訪台灣　美媒：下週乘美軍機降落台北

美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西或波洛西）7月29日終於親口證實將訪問亞洲。美國政治新聞網站Politico在29日引述消息稱，她下週初搭乘美國軍機往台北。



佩洛西29日證實自己將訪亞，稱對此非常興奮，但以安全為由拒絕透露行程，包括是否會到台灣。她29日稱在她出發後，一路上，人們會得悉她到訪哪些地方。

佩洛西料將訪問日本、韓國和新加坡。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）28日引述消息人士稱，她的台灣行程被列為「暫定」。

Politico稱，在華府內部，台灣一站仍是懸而未決。但根據3名知悉佩洛西行程的消息人士稱，無論如何國防部都繼續就此準備。如繼續推進這計劃，她會乘美國軍機飛往台北。

倘她真的訪台，將是繼1997年金里奇（Newt Gingrich）後第一位訪台的美國眾議院議長。美國總統拜登（Joe Biden）上週稱美國軍方認為佩洛西此時訪台「不是個好主意」。中國政府近期多次嚴厲警告美方，軍方亦稱不會坐視不管。

此前曾多次發聲的《環球時報》前任總編輯、特約評論員胡錫進29日深夜再表示，美軍軍機和佩洛西專機若進入台灣12海里上空，解放軍阻攔不成即可發射導彈擊落。

圖為美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）2022年7月27日在白宮出席每日例行記者會，回應有關美國眾議院議長佩洛西（Nacny Pelosi）的亞洲之行。（AP）

美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）回應她的行程時稱，她出訪不需得到白宮批准。他也說美國沒看到北京即將對台灣採取軍事行動的證據。

至於佩洛西可能訪問台灣導致緊張局勢升溫，他稱美國的一個中國政策沒變，中國和美國沒有理由「打起來」。他說：「沒有理由走到這一步，去到打起來，去到增加有形的緊張。」

美國務卿布林肯（Antony Blinken）29日在被問及佩洛西的亞洲之行時，沒就相關報道置評。

Politico引述知情人士之一稱，美軍已習慣中國在台海的挑釁，包括增加海軍活動和空中攔截，而美國防官員更擔心的是，北京將在台灣周邊海域進行試射導彈，以此作為一種恐嚇策略，就像北京在1996年台海危機期間所做的那樣。