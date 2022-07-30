佩洛西傳訪台｜對比習拜通話四通稿　美國必打台灣牌北京嚴陣以待

對比過去四次美國總統拜登與中國國家主席習近平通話，中國外交部公布的公開內容，讓大家能從一個角度，看到本次談話究竟如何......



【文／微博公眾號「政事堂2019」】



首先，看歷次元首會晤後，雙方對會晤的定性。

21年9月是坦誠、深入、廣泛的戰略性。

21年11月是坦率、建設性、實質性和富有成效。

22年3月是建設性。

22年7月是坦誠深入。

對比四次通話，21年9月是開端，提出了廣泛的戰略性，21年11月的那場，不僅富有成效、實質性，而且還有建設性，到了22年3月就只剩下了建設性，再到22年7月，連建設性都沒有了。

圖為2022年3月18日，美國總統拜登與習近平進行視像通話會面。（AP）

其次，看歷次元首會晤後，雙方工作團隊的後續，以及對中美關係的定義。

21年9月「通過多種方式保持經常性聯繫，將責成雙方工作層加緊工作、廣泛對話，為中美關係向前發展創造條件」

21年11月「通過各種方式保持密切聯繫，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道」。

22年3月「責成兩國工作團隊及時跟進，採取實際行動，爭取中美關係重返穩定發展的軌道」。

22年7月「責成雙方工作團隊為此繼續溝通合作。」

對比會發現，21年9月至21年11月，措辭全面提升，不僅將多種方式提升為各種方式，從經常性聯繫提升為密切聯繫，中美從向前發展提升為重回健康穩定。

但是22年3月，不僅取消了多種和各種聯繫方式，只保留了工作團隊，而且只提出中美穩定，不提健康，也從推動變成了爭取。

再到22年7月，由於沒有了建設性內容，雙方團隊連及時跟進的實際行動都沒有了，只剩下了繼續溝通合作。

拜登和習近平：圖為2022年7月27日，由美聯社發布的設計圖片，左圖是美國總統拜登2021年11月6日的照片，右圖是中國國家主席習近平2019年11月13日的照片。（AP）

第三，看歷次拜登的承諾變化

21年9月，我願明確重申，美方不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突。美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持「台獨」，希望台海地區保持和平穩定。

22年3月，我願重申：美國不尋求同中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。美方願同中方坦誠對話，加強合作，堅持一個中國政策，有效管控好競爭和分歧，推動美中關係穩定發展。

22月7月，我願重申，美國的一個中國政策沒有改變也不會改變，美方不支持台灣「獨立」。

圖為2021年11月16日上午，國家主席習近平在北京同美國總統拜登舉行視像會晤。（新華社）

從措辭上出現了顯著的變化。

首先，拜登對一個中國政策的承諾，從奉行長期一貫，到堅持，再到沒有改變也不會改變，措辭的變換暗示對一個中國政策定義的模糊化表述調整。

其次，拜登的承諾從不支持「台獨」，轉向了不支持台灣「獨立」，措辭的變換也標誌着對台獨也進行了模糊化表述調整。

其三，拜登本次並未重申他之前強調的，不尋求改變中國體制、不尋求強化同盟關係，不尋求不打新冷戰，無意同中國發生衝突等內容，也不再強調台海的和平穩定和管控。

以上內容，全部來自外交部官網。

關於中美關係這裏就不多說了，從言辭上的變化，幾乎標誌着，無論佩洛西來不來，美國接下來都一定會打台灣牌，並試圖將其變為東亞的烏克蘭。