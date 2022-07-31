佩洛西公布訪問亞洲行程未提台灣　已乘專機出發

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，台譯裴洛西或波洛西）7月31日公布訪問亞洲的行程，她與國會代表團將到訪日本、韓國、新加坡和馬來西亞，惟官方聲明未有列出台灣。



美媒7月30日根據航班追蹤網站報道，佩洛西相信已啟程前往亞洲，目的地未明，且迄今尚未知悉她是否會順道造訪台灣。

據航班追蹤網站Flightradar24顯示，佩洛西與國會代表團相信已乘坐美國空軍波音C-40C專機啟程，並在香港時間30日晚約9時30分降落夏威夷。

A US Air Force Boeing C-40C carrying Nancy Pelosi took off from Andrews Air Force Base on a course for the Pacific Ocean. pic.twitter.com/kDq4Q9QvKW — Spriteer (@spriteer_774400) July 30, 2022

此前，佩洛西已確認會到訪日本、韓國、新加坡及馬來西亞，美媒指台灣屬「暫定」行程，美方迄今未有公開確認台灣是否行程之一。

佩洛西前往亞洲期間，在Twitter連續發了多條推文，內容都是涉及美國醫療問題，未有提及她的亞洲之行，也沒有提到台灣。