佩洛西傳訪台｜挑動美中緊張神經　「戰略模糊」留迴旋空間

美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，台譯裴洛西或波洛西）出訪亞洲，是否順道造訪台灣，挑動美中神經緊張。畢竟薑是老的辣，在事先透過媒體披露消息後，佩洛西29日在眾院會期最後一天的記者會上，以安全為由，婉拒說明亞洲行的細節。其實，在場記者根本沒人問她是否會來台灣，而且亞洲行是記者會最後一個問題。



美國媒體28日披露佩洛西的亞洲行程包括日韓星馬等盟邦，按照飛行時程，佩洛西先訪日韓再往南飛的機率較高，但無論由東北亞往東南亞或是東南亞飛東北亞，台灣都是中繼站。媒體披露的行程表中，台灣名列其中但被加註tentative，也就是「暫定」，代表有可能改變的，這給了佩洛西迴旋的空間，或可稱為佩洛西的「戰略模糊」。

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一般認為，佩洛西來台的機率較高，常理判斷也是如此，否則根本不用將台灣列進行程。11月期中選舉後，民主黨很有可能失去眾院多數。當不成議長，佩洛西要不就是改當少數黨領袖，更有可能是陽春眾議員。對於跟北京結怨已久的佩洛西，「台灣牌」此時不打，更待何時？

美國三權分立，總統拜登擋不住佩洛西訪台，這是事實。但佩洛西出訪，需要行政單位配合，也是事實。

2019年1月，美國聯邦政府因預算談不攏而關門，佩洛西又要求特朗普（Donald Trump，台譯川普）延後到國會發表國情咨文。結果發生佩洛西率領國會代表團啟程前往阿富汗和比利時訪問前數小時，特朗普發信通知佩洛西取消提供的軍機安排，導致這項原來秘而不宣的外訪停擺。準備送國會議員到安德魯空軍基地搭機的巴士，停在國會前面近兩小時。

聯邦政府關閉後，特朗普到過伊拉克勞軍，共和黨領導的一個國會代表團也曾出國。特朗普宣稱佩洛西可以自己安排，不用政府專機，「如果妳想搭商業飛機旅行，絕對有權利這樣做。」

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佩洛西出訪需要五角大廈支援，拜登不可能像特朗普那樣對待佩洛西，所以拜登對佩洛西的亞洲行是有所掌握的。佩洛西出訪的消息在拜登與習近平28日通話前就已曝光，雙方事前應有一定程度的溝通，才會達成儘速會面的共識，而且在通話時避談佩洛西的姓名。

或謂，中共20大前，習近平沒有向華府示弱的本錢；但是反應過度，甚至爆發軍事衝突，更不符合習近平的利益。

福建平潭外海30日舉行實彈練習，從7月29日至8月3日，解放軍在相關區域至少有5場軍演；美軍航艦「列根號」打擊群進入南海執行任務，這些都在中美可控管、可理解的範圍，只要確定不擦槍走火即可。

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