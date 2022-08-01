俄海軍節｜將裝備鋯石高超音速導彈　新海軍理論視美國為競爭對手

撰文：許懿安
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俄羅斯聖彼得堡7月31日舉行水上閱兵活動，紀念俄羅斯海軍成立326周年。總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）透露俄軍在數月內裝備鋯石（Tsirkon）高超音速導彈。

俄羅斯海軍節：2022年7月31日俄羅斯聖彼得堡舉行水上閱兵活動，紀念俄羅斯海軍成立326周年。俄羅斯總統普京（左）在國防部長紹伊古（中）及海軍司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）陪同下，於聖彼得堡的芬蘭灣檢閱海軍船艦。（AP）

與去年一樣，海軍節閱兵分別在聖彼得堡市涅瓦河（Neva River）以及喀琅施塔得（Kronshtadt）的波羅的海艦隊基地舉行，40多艘水上水下艦艇，42架各型軍用飛機以及3,500名軍人參加閱兵活動。

普京參加閱兵儀式並發表講話。他稱俄羅斯將確保通過一切手段保護其海上邊界，俄海軍已經準備好對任何侵犯俄羅斯主權和自由的行為作出回應。

普京還稱「鋯石」高超音速導彈將在幾個月內裝備部隊，它的部署區域將根據俄羅斯的安全利益來選擇。

沙皇彼得大帝1696年着手組建海上艦隊，這被認為是開創俄羅斯海軍的歷史。1939年，蘇聯確定每年7月的最後一個周日為海軍節。

俄羅斯海軍節：2022年7月31日俄羅斯聖彼得堡舉行水上閱兵活動，紀念俄羅斯海軍成立326周年。俄羅斯總統普京（左一）在國防部長紹伊古（右二）及海軍司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）陪同下，於聖彼得堡的芬蘭灣檢閱海軍船艦。（AP）

將視美為主要對手

俄衛網31日稱，普京已簽署了批准俄羅斯聯邦海軍理論和艦隊船舶憲章的法令。文件已於閱兵開始前簽署，以慶祝海軍節。

從內文可見，它闡述俄羅斯在全球海洋包括北極及黑海等關鍵地區擴張、成為「海上強國」的雄心。海軍理論也將北冰洋列為對俄特別重要的地區。美國向來指控俄羅斯試圖軍事化北極地區。

內文還顯示出，俄將美國視為主要競爭對手。文中稱俄羅斯的主要威脅源自「美國主導世界海洋的戰略政策」，以及北約軍事聯盟逼近俄羅斯邊境。倘外交和經濟等其他軟實力用盡，俄或會在世界海洋局勢中適當使用軍事力量。

普京表示，俄羅斯在海軍理論中指出將確保安全的任務。他在海軍日閱兵式上說：「新的俄羅斯海軍理論也已獲得批准。我們已經公開指出俄羅斯國家利益的邊界和區域。」

他稱，首先是北極水域，黑海、鄂霍次克海和白令海水域，波羅的斯克海峽和千島海峽。

普京說：「我們將採取所有手段堅定不移地保護它們。」

俄羅斯總統普京2022年7月31日在海軍節閱兵前簽署批准俄羅斯聯邦海軍理論和艦隊船舶憲章的法令。他簽署法令的地方，是聖彼得堡一所博物館。（AP）
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