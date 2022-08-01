俄海軍節｜將裝備鋯石高超音速導彈　新海軍理論視美國為競爭對手

俄羅斯聖彼得堡7月31日舉行水上閱兵活動，紀念俄羅斯海軍成立326周年。總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）透露俄軍在數月內裝備鋯石（Tsirkon）高超音速導彈。



俄羅斯海軍節：2022年7月31日俄羅斯聖彼得堡舉行水上閱兵活動，紀念俄羅斯海軍成立326周年。俄羅斯總統普京（左）在國防部長紹伊古（中）及海軍司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）陪同下，於聖彼得堡的芬蘭灣檢閱海軍船艦。（AP）

與去年一樣，海軍節閱兵分別在聖彼得堡市涅瓦河（Neva River）以及喀琅施塔得（Kronshtadt）的波羅的海艦隊基地舉行，40多艘水上水下艦艇，42架各型軍用飛機以及3,500名軍人參加閱兵活動。

普京參加閱兵儀式並發表講話。他稱俄羅斯將確保通過一切手段保護其海上邊界，俄海軍已經準備好對任何侵犯俄羅斯主權和自由的行為作出回應。

普京還稱「鋯石」高超音速導彈將在幾個月內裝備部隊，它的部署區域將根據俄羅斯的安全利益來選擇。

沙皇彼得大帝1696年着手組建海上艦隊，這被認為是開創俄羅斯海軍的歷史。1939年，蘇聯確定每年7月的最後一個周日為海軍節。

俄羅斯海軍節：2022年7月31日俄羅斯聖彼得堡舉行水上閱兵活動，紀念俄羅斯海軍成立326周年。俄羅斯總統普京（左一）在國防部長紹伊古（右二）及海軍司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）陪同下，於聖彼得堡的芬蘭灣檢閱海軍船艦。（AP）

將視美為主要對手

俄衛網31日稱，普京已簽署了批准俄羅斯聯邦海軍理論和艦隊船舶憲章的法令。文件已於閱兵開始前簽署，以慶祝海軍節。

從內文可見，它闡述俄羅斯在全球海洋包括北極及黑海等關鍵地區擴張、成為「海上強國」的雄心。海軍理論也將北冰洋列為對俄特別重要的地區。美國向來指控俄羅斯試圖軍事化北極地區。

內文還顯示出，俄將美國視為主要競爭對手。文中稱俄羅斯的主要威脅源自「美國主導世界海洋的戰略政策」，以及北約軍事聯盟逼近俄羅斯邊境。倘外交和經濟等其他軟實力用盡，俄或會在世界海洋局勢中適當使用軍事力量。

普京表示，俄羅斯在海軍理論中指出將確保安全的任務。他在海軍日閱兵式上說：「新的俄羅斯海軍理論也已獲得批准。我們已經公開指出俄羅斯國家利益的邊界和區域。」

他稱，首先是北極水域，黑海、鄂霍次克海和白令海水域，波羅的斯克海峽和千島海峽。

普京說：「我們將採取所有手段堅定不移地保護它們。」