PSY「濕身騷」工作人員墮亡　江南大叔「強勢回歸」涉播疫掀爭議

韓國歌手PSY於2012年推出《江南Style》一曲風靡全球，其後人氣有所回落，但PSY每年都會舉辦「濕身騷」，演唱會因新冠疫情影響停辦3年，7月9日載譽歸來的「濕身騷」舉辦至8月27日，豈料31日下午有工作人員在拆除裝置時，不幸在20米高支架上墜落死亡。而這個演唱會的爭議，早在開騷前已開始。



韓媒稱30日PSY在江原道的江陵綜合體育場舉行的「PSY濕身騷2022」（SUMMER SWAG 2022）結束，韓國時間31日下午近4點，製作單位正進行拆除工作，一名20多歲蒙古籍男工作人員在拆除照明裝置時，意外從約20米高處滑倒墮下，雖然他被緊急送院，最終不幸身亡。

PSY的經理人公司P NATION表示哀悼，稱思索對策，防止歷史上演。公司在意外翌人發聲明稱，當地時間31日下午3點50分，一名承辦商的工作人員死亡。

P NATION稱男子墜落高台後心肺驟停下，送院後證實死亡。

警方初步研判稱，他在5層樓高的支架進行拆除工作時，不小心「跣腳」墜落。有關方面目前仍在調查事件起因。

PSY的濕身騷自2011年起舉辦，自2020年初新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）爆發後中斷，這是睽違3年後「重新出發」，活動目的是要將參加者興奮情緒推到最高，每場活動都出動灑水車噴灑300噸的水。近年韓國乾旱缺水，演唱會卻如此灑水，被指是浪費資源。此外演唱會傳出疫情，有人質疑是觀眾口罩被水弄濕後導致病毒傳播。這些令主辦單位被指安排不當、不顧及現實與防疫需求，惹來外界批評。

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對此，P NATION也對意外身亡的工作人員致上哀悼之意，並強調公司很清楚工作人員的辛勞，這次的事件讓人相當痛心，希望能盡力送死者最後一程。P NATION最後也表示，將會擔起責任思索對策，防止這樣的意外再度發生。

這是PSY自2019年後，睽違3年舉辦與觀眾同樂的「濕身騷」，沒想到卻風波不斷。PSY過去在韓國綜藝節目上透露，每舉辦一場濕身騷都會用掉3百噸的水，由於韓國今（2022）年乾旱嚴重，因此在PSY宣布要舉辦濕身騷後，立刻招來網友批評。

此外，26日更傳出參加濕身騷的觀眾，相繼確診新冠疫情的消息，韓國防疫單位也表示要調查。