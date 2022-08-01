韓國「江南大叔」PSY演唱會工作人員高處跌落身亡　現場照片曝光

以歌曲《江南STYLE》走紅全球的韓國歌手PSY，近日在韓國舉辦演唱會後，傳出不幸意外。一位20多歲的蒙古籍工作人員，在進行舞台照明的撤除工作時，不慎從高處摔落身亡。PSY的經紀公司也表示哀悼，強調將會思索對策，防止這樣的悲劇再度上演。



《中央日報》報道，PSY於30日舉行濕身騷「SUMMER SWAG」後，PSY的經紀公司「P NATION」於隔日發表聲明，指出當地時間31日下午3點50分，在江原道的江陵綜合體育場，一名外包工作人員失去寶貴的性命。

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P NATION表示，死者是一名蒙古籍的20歲男性，是製作舞台構造物的外包公司員工。他在撤除演唱會會場的舞台照明時，從20公尺高處墜落，在心肺驟停下搬到醫院後，確認死亡。

警方初步研判男子在5層樓高的舞台結構上進行拆除作業時，不小心腳滑墜落，目前還在調查確切的事故原因。

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對此，P NATION也對意外身亡的工作人員致上哀悼之意，並強調公司很清楚工作人員的辛勞，這次的事件讓人相當痛心，希望能盡力送死者最後一程。P NATION最後也表示，將會擔起責任思索對策，防止這樣的意外再度發生。

這是PSY自2019年後，睽違3年舉辦與觀眾同樂的「濕身騷」，沒想到卻風波不斷。PSY過去在韓國綜藝節目上透露，每舉辦一場濕身騷都會用掉3百噸的水，由於韓國今（2022）年乾旱嚴重，因此在PSY宣布要舉辦濕身騷後，立刻招來網友批評。

此外，26日更傳出參加濕身騷的觀眾，相繼確診新冠疫情的消息，韓國防疫單位也表示要調查。

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