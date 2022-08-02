佩洛西擬訪台｜美國會前議長：中共擊落專機將引致西方大規模報復

美媒8月1日刊登他們訪問美國眾議院前議長金里奇（Newt Gingrich）的內容。金里奇稱，若中共在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）前往台灣時擊落她的專機，西方會大規模報復。



金里奇對霍士新聞（Fox News）說：「最壞的情況是，如他們（中共）擊落她（佩洛西）的飛機，那確實就是戰爭行為。我們除進行大規模報復外，別無選擇。」

他指在澳洲和日本盟友的幫助下，中國大陸可能不僅會受到報復性攻擊，經濟也會受嚴重損害。他稱中國大陸將無法繼續向美國大量出口商品，以及對農產品等美國出口產品的依賴將停止。

金里奇說：「我們可很快就孤立中國大陸。他們（中國大陸）的城市將開始出現失業問題。 如他們不能進口，民眾就會開始挨餓。 因此，中國大陸不一定處於試圖欺凌我們的強勢地位。我認為我們需要意識到這一點。」

香港01製圖

他表示，中共導致局勢可能會變得致命地嚴重，而美國總統拜登（Joe Biden）政府也削弱美國軍隊，但即使是中國國家主席習近平政權的好戰領導層也明白，美國及其包括澳洲在內的印太盟國會毫不猶豫地反擊，並對中國大陸造成嚴重損害。

他稱因此中共不太可能實施其最極端的威脅，如擊落佩洛西的專機。

金里奇說：「若我們現在就屈服，誰知道在心理上，他們（中共）會從中得出什麼結論，以及他們是否會決定通過試圖佔領台灣來進一步推動我們。」

金里奇在前中國國家主席江澤民在任時期，訪問中國大陸和台灣。