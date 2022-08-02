佩洛西訪台｜美媒怎麼看？WSJ憂中國軍事回應　有專欄作家指魯莽

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）可能訪問台灣的消息鬧得沸沸揚揚後，台方8月2日下午證實佩洛西的航班晚上約10時將抵台灣。對於這次佩洛西的訪台消息，有美媒擔憂中國軍事回應，形容會標誌危險新時代，也有美媒專欄作家認為佩洛西的訪台計劃魯莽。



《華爾街日報》編輯委員會8月1日發表題為《佩洛西的台灣海峽》（Nancy Pelosi’s Taiwan Straits）的文章。文章稱，編輯委員會希望白宮已為所有不測事件做好準備，內容談到，如果佩洛西真的訪台，北京將如何應對是無法預測。

文章指，中國國家主席習近平有可能希望在共產黨全國代表大會前保持平靜，但也有可能認為需要激起民望族義熱情。文章指「中國軍事回應將標誌危險新時代」。

台灣：圖為2022年3月24日，民眾經過台灣台北101附近的街道。（AP）

《紐約時報》專欄作家看法

《紐約時報》專欄作者弗里德曼（Thomas L. Friedman） 8月1日則發表題為《為什麼佩洛西的訪台計劃無比魯莽》（Why Pelosi’s Visit to Taiwan Is Utterly Reckless）的文章。他認為佩洛西若不顧拜登意願、執意於本週訪台，是魯莽、危險且不負責任的行為。

他認為佩洛西這麼做不會有任何好結果，台灣不會因這種純粹象徵意義的訪問而變得更加安全或繁榮，還可能因此招致許多惡果，例如中國大陸或會作出軍事回應，這可能導致美國同時陷入與俄羅斯及北京的間接衝突，而中俄擁有核武器。

《紐約時報》記者文章看法

《紐約時報》記者儲百亮（Chris Buckley）8月2日則發表題為《若佩洛西訪台成行，北京如何應對？》的文章。

文章認為，儘管習近平爭取到民族主義者的支持，他同時面對一個脆弱的經濟和政治時刻，若北京因台灣問題陷入危機，也有可能傷及他自己。