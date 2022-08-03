佩洛西訪台｜SPAR19怎避開南海？兜大圈赴台灣　為避險飛近3小時

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日乘坐C-40C專機（呼號SPAR19）從吉隆坡前往台北，根據FlightRadar24等飛行資訊網站顯示，專機「兜大圈」穿過印尼、繞過菲律賓再往台灣，較普通客機飛往台灣的路線多飛近3小時。



根據飛行資訊網站顯示，「SPAR19」專機8月2日下午3時42分在馬來西亞吉隆坡起飛，先向東面飛行，穿過印尼上空，直至飛越印尼北蘇拉威西省（North Sulawesi）改道向北行，然後一直在菲律賓東面飛行，之後才往台灣，結果在晚上10時43分抵達台北松山機場，飛行時間為7小時1分鐘。

此路線與普通客機的路線相比是「兜一大圈」，例如長榮BR217航班7月31日從吉隆坡飛往台灣桃園機場，便幾乎是直線飛向桃園，自早上6時52分起飛，10時59分抵達，實際飛行時間為4小時7分鐘。

↓ 對比佩洛西專機路線與普通客機路線 ↓

為降低風險

《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）同日較早時便發文稱，飛機會繞菲律賓前往台灣，他引述消息人士表示，這是為了最大限度地降低安全風險。

北京強烈反對佩洛西訪問台灣，《環球時報》前總編輯胡錫進7月30日發文指，解放軍有權採取最強硬手段強制驅離佩洛西專機和美軍戰機，又指若美國軍機和佩洛西專機闖入台灣12海里上空，解放軍戰機有權向美國飛機發射導彈，擊落美軍戰機和佩洛西乘坐的專機。

佩洛西這次赴台成為國際社會焦點，8月2日下午數十萬人湧向FlightRadar24實時追蹤此航機，更令網站大塞車、一度癱瘓，出現無法接駁伺服器字句。