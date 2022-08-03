俄羅斯：佩洛西訪台明顯挑釁　中國有權維護主權

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日抵達台灣引起北京不滿，包括俄羅斯及伊朗等國家亦有發聲。俄外交部2日發聲明稱她的訪問是明確的挑釁，中國有權採取措施維護自己的主權。



俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）預告俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）將訪亞。

扎哈羅娃在Telegram中表示：「拉夫羅夫的飛機將飛往亞洲。訪問緬甸和出席在柬埔寨的俄羅斯-東盟活動。那裏現在很熱。從各種意義上來說都是如此。拉夫羅夫不是像佩羅西那樣帶去的是挑釁，而是合作。」

圖為4月28日，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃在記者會上發言。（AP）

俄羅斯聯邦委員會副主席科薩喬夫也說，中華人民共和國有充分的正當理由捍衛其在台灣海峽的主權和領土完整。

科薩喬夫在他的Telegram頻道上寫道：「中方有充分的正當理由捍衛其在台灣海峽的主權和領土完整，華盛頓必須清楚地明白這一點。」

他指出，他非常不安地關注着與「（美國眾議院議長）佩洛西開始挑釁性竄訪台灣」有關的局勢發展。

他強調稱，儘管美國政府的總統拜登（Joe Biden）聲稱議長「無需與其它權力部門協調，可以自由做出任何決定」，但是未經中國政府的同意竄訪台灣，這是「不折不扣的挑釁，與美國有一個中國的官方立場完全相左」。

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俄羅斯克里姆林宮2日在她抵台前已事先對美國發出強烈警告，稱華府不要挑釁北京，這將使緊張局勢上升到一個新的危險水平。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，譯作普丁、蒲亭或蒲廷）的新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）警告說，這樣的訪問行程是「不折不扣的挑釁」（purely provocative）、「極具挑釁性」，並補充說這將「加劇地區的局勢並加劇緊張情勢」。

佩斯科夫在與記者的通話中重申俄羅斯對中國的「絕對團結一致」，並指出台灣問題對北京來說非常敏感。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）也在2日（佩洛西未抵台前）評論此事，稱美國正破壞世界穩定。

扎哈羅娃在Telegram上表示：「美國正在破壞世界穩定。（美國）最近幾十年來沒調解一場衝突，但挑起很多衝突。」

俄羅斯衛星通訊社2日引述台媒稱，佩洛西可能會於2日入住台北君悅酒店。