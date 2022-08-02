五問佩洛西訪台　中美會爆發全面戰爭？

隨著佩洛西（Nancy Pelosi）可能突訪台灣的時間越來越近，各界的緊張程度也越發強烈。一切的訊息都顯示局勢正在往最壞的方向走去，戰爭看似會在佩洛西登上台海之時爆發。



第一問，佩洛西會訪台嗎？

概率高於90%。從8月1日中美台三方的最新消息分析。

CNN 8月1日傍晚發布報道，台灣民進黨高官和美國政府官員都表示，雖然台灣並不在佩洛西此次亞洲之行的公開行程上，但佩洛西仍會在此次亞洲之行中訪問台灣。民進黨方面還稱佩洛西會在台灣過夜。美國官員聲稱，美軍正在「日以繼夜」偵察解放軍的行動，並正在制定能確保佩洛西「安全」的計劃。

據中時新聞網、TVBS新聞網、壹新聞、《聯合報》、《自由時報》等多個台媒和美國《華盛頓郵報》、《華爾街日報》爆料，佩洛西可能8月2日21:00至22:30抵台北松山軍用機場，入住台北信義區君悦酒店，3日上午8時會見蔡英文，10時或下午離台。

據網站FlightRadar24顯示，飛機「SPAR19」在下午3時42分起飛，但未有顯示目的地，網站只寫着「N/A」。《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）則發文稱，可能載有佩洛西的「SPAR19」飛機正在空中，會繞菲律賓前往台灣。目前未能確定佩洛西是否在機上。而另一架C-40C專機（呼號SPAR20）8月2日上午從日本東京出發，約11時52分也抵達吉隆坡雪邦國際機場。現時尚未清楚為何兩架C-40C專機同時與佩洛西出現吉隆坡。此舉或是要替換原本的SPAR19專機，亦可能是「掩眼法」，讓外界摸不清佩洛西會乘搭哪架飛機前往台灣。

現任美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在紐約表示：「如果議長決定訪問台灣，而中國試圖製造某種危機或以其他方式加劇緊張局勢，那將完全是北京的責任。」美國國家安全委員會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）說：「北京沒有理由將符合美國長期政策的一個潛在訪問轉變為某種危機或衝突，或藉機升高台海軍事挑釁行為。」

請注意，美國官方代表人物話述開始發生變化。有意提前將局勢升溫的責任「甩鍋」給北京。

盛傳接載佩洛西的專機SPAR19已從馬來西亞吉隆坡起飛，目的地未明。（FlightAware）

第二問，中方有何軍事反制措施？

8月1日，中國外交部在例行記者會上沒有具體回答美國NBC記者的提問，只是嚴厲警告，「至於是什麼措施，如果她敢去，那就讓我們拭目以待。」8月2日，外交部例行記者會再次重申：中方必將採取堅決有力的措施，維護中方的主權安全利益。

有相關人士分析指，如以佩洛西專機為目標，飛離馬來西亞進入南海，即可密切監視；距台灣本島500海里左右，中國空軍機群即可伴飛；雖然沒有在南海劃設防空識別區，但據《聯合國海洋法公約》，中國對台灣領海基線之外的200海里專屬經濟區擁有管轄區，美機進入可警告；美機進入台灣12海里內，可驅逐。

中國外交部發言人汪文斌6月14日曾公開表態，中國對台灣海峽享有「主權權利」。他說，「國際海洋法上根本沒有國際水域一說，有關國家聲稱台灣海峽是國際水域，意在為其操弄涉台問題、威脅中國主權安全製造藉口，中方對此堅決反對。」汪文斌又說，台灣海峽最窄處約70海里，最寬處約220海里，根據《聯合國海洋法公約》和中國國內法，「台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區。」

而如以台灣為目標，則不限於舉行多個實戰軍事演習，此番必定解放軍會越過所謂的「海峽中線」。而且自佩洛西降落之日起，解放軍戰機大概率會每天多架次頻繁進入台灣本島上空，與釣魚島一樣實施常態化巡航，宣示主權和治權。而一旦發生，這是歷史性的突破。

而如以美軍為目標，其為佩洛西專機護航，大概率發動電子戰干擾中方戰機，解放軍可派出預警機、殲-16D電子戰機反干擾。當然，夜間抵台對中國空軍的監視、伴飛和攔截更具挑戰性。

佩洛西8月2日抵達馬來西亞首都吉隆坡後，馬上走訪國會。（AP）

第三問，中國軍隊已有哪些應對動作？

解放軍的動作明顯升級，全海域都有軍演，包括台海、東海、南海、渤海、黃海等。相當於全海域二級戰備，一旦台海局勢升温，軍事演習已動員的部隊即時投入一線。

據中國海事局網站發布的禁航通告，東部戰區、南部戰區、北部戰區至少舉行6個軍演。分別是：7月29日至30日，在南海相關區域進行軍事訓練；7月30日8時至21時，在福建平潭一岐嶼附近水域進行實彈射擊（距台灣新竹僅有68海里）；8月1日14時至4日24時，在渤海北部部分海域進行實彈射擊；8月2日0時至6日24時在南海部分海域進行軍事訓練；8月2日2時至3日17時，在南海雷州半島西部海域進行射擊訓練；8月2日0時至7日24時，在渤海扇形區域內進行實彈射擊。

8月1日18:53，主管台海的東部戰區在官方微信公眾號重磅發布，題為「嚴陣以待，聽令而戰」的視頻，時長2分26秒，片尾打出「埋葬一切來犯之敵，向着聯戰勝戰前進」的口號，一眼可以辨認是「毛體」書法。同日，央視軍事頻道發布東部戰區海軍航空兵夜間戰訓的視頻，時長1分30秒。

8月2日訊息顯示，金廈海域疑似出現多艘解放軍海警船艦。

佩洛西訪台傳聞拖累全球多地股巿8月2日下挫。（AP）

第四問，中美會爆發全面戰爭嗎？

概率較低。

查閲7月28日兩國元首第五次線上峰會後美方聲明、中方通稿，即可判斷，雙方均無意開戰，反而願意縮小分歧，在共同利益領域進行合作。中方說，「雙方要保持各層級溝通，用好現有溝通渠道，推動雙方合作。」美方說，「希望同中方保持暢通對話，增進相互了解，避免誤解誤判。」

美軍為預防局勢升級，已進行前沿軍事部署。包括但不限於：2架HC-130J搜救機、9架KC-135空中加油機，已從本土的阿拉斯加州安克雷奇市埃爾門多夫空軍基地，飛抵駐日沖繩嘉手納空軍基地。

但美軍沒有準備開戰，並未進行戰爭局部動員。以往朝鮮進行核導試驗等異動時，美軍多次從本土臨時調配最先進的F-22隱形戰鬥機至少12架，進駐沖繩嘉手納空軍基地，目前沒有宣佈相關軍事調動。何況對手是中國，部署12架「猛禽」遠遠不夠。

林肯號航母打擊群、艾薩克斯號兩棲攻擊艦與其他36艘軍艦、3艘核潛艇遠在夏威夷海域。臨近台灣海域的里根號航母打擊群只有一半建制，並未滿員，水面上只帶了巡洋艦、驅逐艦、補給艦各1艘，水底下應該還有核潛艇1艘。實質向中方暗示，主要任務為佩洛西護航，無意與解放軍開戰。

美國駐日本岩國空軍基地有32架F-35B戰機，駐沖繩嘉手納空軍基地部署48架F-15C/D戰機，可以部署20架F-35B的兩棲攻擊艦相當於「準航母」，一艘的黎波里號部署在沖繩，一艘美國號部署在佐世堡海軍基地。

從戰爭準備來看，美軍並沒有準備為台灣真正一「戰」。

中國外交部發言人趙立堅回應佩洛西訪台相關問題，指「我們正嚴陣以待」。（左：AP；右：中國外交部）

第五問，會否擦槍走火？

坦率說，這必須要問，中美是否做好真正開戰的準備。上一個問題已經回答。

美國要的是「以台製華」，利用台灣問題牽制和遏制中國，美國會考慮的是本國利益，而完全不會為台灣拼命。當下，拜登政府面臨俄烏衝突和國內經濟困難等眾多挑戰，此時此刻，更不會節外生枝，幹冒跟中國發生軍事衝突的風險。當前並不是美國就台灣問題跟中國攤牌的最佳時機，美國還沒有做好準備。正因如此，美國政府內部，對於佩洛西訪台也有不同意見。拜登自己就親口說過，美國軍方認為，當下佩洛西訪台並不是一個好主意。

而對中國來說，事關主權，「不惜一戰」的姿態要有，也必須為此紮紮實實做好各種準備。如此才能對美國政府內外希望「以台製華」的極端反華分子帶來實質性威懾。然而，在台灣問題上，時與勢都在中國這一邊，中國一定會選擇對中華民族偉大復興而言代價最小的方式，來完成國家統一，因此不會冒進，更不會主動挑起台海衝突。

對於中美來說，當下都不是一個戰爭時點，更不應因佩洛西這個麻煩製造者而引發中美戰爭。而台軍更不想引火上身。8月2日晨，台灣國防部宣佈，8月2日8時至4日12時，台軍進入「強化戰備整備指導期間」。

兩岸三方都需要嚴防擦槍走火，約束前線空軍駕駛員和地面操縱導彈的軍人不要誤操作。預計中美都會默契使用三代半戰機「秀肌肉」，相當於進行一次對抗性軍演。甚至中美兩軍即將進行硬碰硬的電子戰、心理戰，雖然不開火，但對雙方都是一次艱鉅的考驗。兩國最高軍事將領也很有可能進行一次「雙保險」的秘密通電，相互交底，保持默契，確保雙方不誤判、不崩盤。