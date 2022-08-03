普立茲獎得主《紐時》佛里曼：佩洛西訪台「無比魯莽」

美國眾議長佩洛西無視中方強烈反對，在強烈爭議聲下硬訪台灣，更高調會見台灣總統蔡英文，觸發中國軍事及經濟回應，台海局勢緊張升級。美國《紐約時報》評論家、普立茲奬得主佛里曼（Tomas L. Friedman）周二發表文章，題為為什麼佩洛西的訪台計劃無比魯莽、不負責任》（英文原題：Why Pelosi’s Visit to Taiwan Is Utterly Reckless），形容這樣做「不會有任何好結果」。



佛里曼在文章開首便形容，自己十分尊重佩洛西議長。「但她若是不顧拜登總統的意願，執意於本週訪台，那將是無比魯莽、危險且不負責任的舉動。」他續指，「這不會有任何好結果」，因為佩洛西的到訪不會使台灣因而變得更加安全或更繁榮，還可能招致許多惡果，包括中國的軍事回應，這可能導致美國同時陷入與擁有核武器的俄羅斯和中國的間接衝突。

佩洛西（左）3日早上跟蔡英文會晤。（AP）

他又指，一旦這次不必須要的訪問導致美中爆發衝突，如果人們認為「正我們那些因烏克蘭問題正與俄羅斯展開生死戰的歐洲盟友會幫忙，你就嚴重誤讀了這個世界。」

佛里曼認為，美國在處理國際關係時該把精力放在主要目標，而眼下目標非常明確——就是確保烏克蘭能對抗俄羅斯的入侵，甚至扭轉戰況。現時俄羅斯跟烏克蘭苦戰5個月後，軍火庫存已大大消耗，拜登政府本來已費盡唇舌力勸中國不要向俄羅斯提供軍事援助。據一位美國高級官員稱，拜登親口告訴中國國家主席習近平，如果在烏克蘭戰爭中支持俄羅斯，中國將面臨美國和歐盟這兩個最重要的出口市場對其關閉的風險。

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佛里曼指出，中國是全球無人機技術最強大的國家之一，而無人機正是普丁的軍隊眼下最需要的工具。而那名美國官員告訴他，種種跡象表明，中國的回應是不向普京提供軍事援助。有鑑於此，他反問「眾議院議長到底為何要選現在出訪台灣，故意挑釁中國」。

他並指出，烏克蘭戰爭遠遠未到結束的時候，而不能與兩個超級大國進行兩條戰線，「是地緣政治的最基本原理」。另一方面，事件顯示的是「一個民主黨總統無法阻止一個民主黨眾議院議長採取他整個國家安全團隊認為不明智的外交策略」，因此體現了美國政治功能失調。而拜登總統沒有直接給她打電話要求佩洛西不要前去，「顯然是擔心這會讓他在中國問題上顯得軟弱」。

正在台灣的佩洛西3日前往立法院，由立法院副院長蔡其昌接見。（AP）

佛里曼最後認為，台灣其實應該直接要求佩洛西這個時候不要來。因為對於台灣而言，它的地理位置沒法改變，「忘記地理位置的國家會陷入麻煩」。而且，現時處於中國政治準備召開二十大的敏感時期，「不是刺激中國的時候」。

他認為，中國想按照自己的時間表來解決台灣問題，美國亦應按照自己的時間表行事——阻止中國的軍事。惟如今已提早挑起爭端之下，他現時害怕的是，在中國人們已形成共識：台灣問題只能通過軍事手段解決。