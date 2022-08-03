佩洛西訪台│特朗普直斥瘋狂：「總在惹麻煩」

美國眾議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）周三（3日）展開訪問台灣行程，早上已與台灣總統蔡英文會面。經常與佩洛西舌劍唇槍的共和黨籍美國前總統特朗普（Donald Trump）在蔡英文訪台之際亦「加把嘴」，形容對方「總是在惹麻煩」（Always Causing Trouble）。



特朗普周二在自創的社交平台Truth social再次就佩洛西訪台發表意見：「為什麼瘋狂的佩洛西在台灣？總是惹麻煩。她所做的一切最後總是一團糟。（兩次彈劾（特朗普）失敗，眾議院失利等）。看着吧！」

特朗普早於29日在Truth social也曾表示，「中國的困境，是佩洛西最不該涉足的事，她只會讓事情變得更糟」、「瘋癲的佩洛西令自已牽涉其中，導致摩擦和憎恨，她真是一坨屎。」

佩洛西跟蔡英文會面後致詞。（壹新聞直播截圖）

佩洛西是次訪問遭到中國方面強烈譴責。佩洛西抵達台北後，中國在台灣附近進行了一系列軍事演習，並發布了限制南海部分地區航行的命令。

拜登政府起初表明不支持佩洛西此際訪問台灣，「軍方認為，現在不是個好主意」，但強調眾議長有權自行決定外訪行程。但白宮其後轉軚，周二為佩洛西的訪問辯護。美國國家安全委員會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）表示，此行不構成對中國主權的侵犯，符合美國的《台灣關係法》。「作為一個國家，我們不應該......我們不應該被這些言辭或這些潛在的行動所嚇倒。這對議長來說是一次重要的旅行，我們將盡我們所能支持她。」