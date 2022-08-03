佩洛西訪台晤蔡英文　一文看懂中方至今回應

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）今早已展開訪問台灣行程，在上午10時30分跟蔡英文會面。

佩洛西訪台，中方多個部門狠批。中國外交部在蔡英文抵台後發表聲明，批評佩洛西嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，又指已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。全國人大常委會發言人強烈譴責蔡英文訪台。中共中央台辦亦連番批評，並授權依法懲治「台獨」頑固分子。以下為中方至今回應：



外交上，

8月2日，中國外交部發表聲明，稱中方對此堅決反對，嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

8月2日深夜，中國外交部副部長謝鋒奉命緊急召見美國駐華大使伯恩斯，代表中國政府就美國國會眾議長佩洛西竄訪中國台灣地區向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

美東時間8月2日下午，中國駐美國大使秦剛就美國眾議長佩洛西訪問台灣向美白宮國安會和國務院提出嚴正交涉，表達強烈抗議。

中國外長王毅8月3日就美方侵犯中國主權發表談話，稱美國不要幻想可以任意顛倒黑白。

中國外交部嚴厲譴責佩洛西訪問台灣，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。（AP）

政治上，

8月2日，全國人大常委會發言人代表全國人大常委會發表談話，稱中國全國人大對佩洛西訪問台灣堅決反對，予以強烈譴責。

8月2日，全國政協外事委員會發表聲明稱，任何逆歷史潮流而動、企圖拿台灣問題做文章、危害中國主權和領土完整的錯誤行徑注定不會得逞，必將自食其果。

8月2日，中共中央台灣工作辦公室就佩洛西竄台發表聲明，稱這是台美勾連的升級，性質十分惡劣，後果十分嚴重。

8月3日，中共中央台辦發言人授權就依法懲治「台獨」頑固分子發表談話，稱凡是以身試法的「台獨」頑固分子，將採取刑事懲處措施，依法嚴懲不貸，依法終身追責。

8月3日，中國國台辦發言人馬曉光表示，大陸方面決定對「台灣民主基金會」、「國際合作發展基金會基金會」採取懲戒措施，禁止其與大陸組織、企業、個人合作，依法懲治為上述基金會提供資助或服務的組織、企業、個人，以及采取其他必要措施。禁止大陸組織、企業、個人與為上述基金會捐款的宣德能源、淩網科技、天亮醫療、天眼衛星科技等企業進行任何交易、合作，禁止有關企業負責人入境。

軍事上，

中國國防部新聞發言人吳謙2日晚發表談話，稱中國人民解放軍高度戒備，將展開一系列針對性軍事行動予以反制。

解放軍東部戰區3日淩晨發布：8月2日晚開始，東部戰區陸續在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，將在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射。

新華社2日晚消息顯示，中國人民解放軍宣布將於8月4日12時至7日12時在多個海域和空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊，在此期間有關船只和飛行器不要進入相關海域和空域。

示威者在美國眾議院議長佩洛西 （Nancy Pelosi） 在台灣台北下榻的酒店外高喊口號，反對「美帝」插手兩岸關係。（AP）

經濟上，

據中國商務部網站8月3日消息，根據相關法律規定，大陸決定暫停天然砂對台灣地區出口。相關措施自2022年8月3日起實施。

中國海關總署8月1日晚突然對台灣35家食品廠商的產品禁止進口。

中國海關總署8月3日發布通知，暫停台灣地區柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸。