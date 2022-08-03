佩洛西訪台｜SPAR19專機一度70萬人追蹤　Flightradar如何運作？

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日訪問台灣，她搭乘的專機在8月2日晚降落松山機場。而她在起飛到降落前的多個小時，她的專機，呼叫終號SPAR 19一度成為全球焦點。

正在追蹤全球航班的Flightradar24網頁，因有過多的人登入追蹤的關係，一度出現當機無法連接的情況。



Flightradar24在8月2日晚上時間，在官方Twitter上帖文，指因為網站因為連接人數過多，導致速度變慢，工程團隊已正嘗試解決困難。並附上一張SPAR 19航班的截圖。

Because of unprecedented sustained tracking interest in SPAR19, Flightradar24 services are under extremely heavy load. Some users may currently experience issues accessing the site, our teams are working on restoring full functionality to all users as quickly as possible. pic.twitter.com/dsFrlQ67zr — Flightradar24 (@flightradar24) August 2, 2022

佩洛西這次的出行可謂一波三折，其辦公室在她亞洲之行出發前一刻亦不願透露其具體行程，至抵步新加坡時亦僅稱台灣站為「暫定」。中國對其訪問台灣意向強烈不滿，威脅傳言甚囂塵上，出現「伴飛」甚至「擊落」座駕的說法。因此在佩洛西訪台消息確定後，她的專機隨即成為全球焦點。

在8月2日晚，全球數以十萬計的人登入Flightradar24網站，追蹤佩洛西的專機去向。Flightradar24發表聲明表示，最高峰時期佩洛西的專機有708,000人正在追蹤，成為網站史上最多人同時追蹤的航班。

為何Flightradar24可追蹤航班？

Flightradar24是一個利用廣播式自動相關監視（ADS-B），供用戶實時追蹤飛機動向的網頁。ADS-B是一種利用衛星導航系統定位的飛機監視技術，可以不用透過地面系統，讓飛機及航空管制中心得悉各飛機的實時位置向去向，以提高飛行安全和效率。

圖為8月2日，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）所搭乘的專機在晚上約10時43分降落在台北松山機場跑道。（AP）

ADS-B被廣泛用在全球的民航客機上，不論是歐美還是中國地區亦有使用。而由於ADS-B資訊是開源的，因此理論任何人可以對所有飛機，包括要人專機進行實時追蹤。例如早年日本曾投訴其首相專機出現在Flightradar24內可被追蹤，要求其刪除。中國亦因安全理由封鎖整個網頁，今天Flightradat24已過濾了一些敏感飛機的編號，避免大眾可追蹤其去向。

不過，這過濾一般只限於軍用或總統專用客機，其他人的飛機會如常顯示。例如馬斯克（Elon Musk）的專機，歌星Taylor Swift的專機，俄羅斯寡頭們的專機等，都可以被追蹤。有網民更特意在Twitter建立專頁，追蹤他們的專機動向。