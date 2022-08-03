佩洛西訪台｜SPAR19專機一度70萬人追蹤　Flightradar如何運作？

撰文：歐敬洛
出版：更新：

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日訪問台灣，她搭乘的專機在8月2日晚降落松山機場。而她在起飛到降落前的多個小時，她的專機，呼叫終號SPAR 19一度成為全球焦點。
正在追蹤全球航班的Flightradar24網頁，因有過多的人登入追蹤的關係，一度出現當機無法連接的情況。

Flightradar24在8月2日晚上時間，在官方Twitter上帖文，指因為網站因為連接人數過多，導致速度變慢，工程團隊已正嘗試解決困難。並附上一張SPAR 19航班的截圖。

佩洛西這次的出行可謂一波三折，其辦公室在她亞洲之行出發前一刻亦不願透露其具體行程，至抵步新加坡時亦僅稱台灣站為「暫定」。中國對其訪問台灣意向強烈不滿，威脅傳言甚囂塵上，出現「伴飛」甚至「擊落」座駕的說法。因此在佩洛西訪台消息確定後，她的專機隨即成為全球焦點。

在8月2日晚，全球數以十萬計的人登入Flightradar24網站，追蹤佩洛西的專機去向。Flightradar24發表聲明表示，最高峰時期佩洛西的專機有708,000人正在追蹤，成為網站史上最多人同時追蹤的航班。

為何Flightradar24可追蹤航班？

Flightradar24是一個利用廣播式自動相關監視（ADS-B），供用戶實時追蹤飛機動向的網頁。ADS-B是一種利用衛星導航系統定位的飛機監視技術，可以不用透過地面系統，讓飛機及航空管制中心得悉各飛機的實時位置向去向，以提高飛行安全和效率。

圖為8月2日，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）所搭乘的專機在晚上約10時43分降落在台北松山機場跑道。（AP）

ADS-B被廣泛用在全球的民航客機上，不論是歐美還是中國地區亦有使用。而由於ADS-B資訊是開源的，因此理論任何人可以對所有飛機，包括要人專機進行實時追蹤。例如早年日本曾投訴其首相專機出現在Flightradar24內可被追蹤，要求其刪除。中國亦因安全理由封鎖整個網頁，今天Flightradat24已過濾了一些敏感飛機的編號，避免大眾可追蹤其去向。

不過，這過濾一般只限於軍用或總統專用客機，其他人的飛機會如常顯示。例如馬斯克（Elon Musk）的專機，歌星Taylor Swift的專機，俄羅斯寡頭們的專機等，都可以被追蹤。有網民更特意在Twitter建立專頁，追蹤他們的專機動向。

佩洛西訪台｜台北群眾趁熱鬧　湧至「飛機巷」迎接歷史性時刻佩洛西訪台｜解放軍軍演影響？　桃園機場宣布取消明51個航班佩洛西訪台晤蔡英文　一文看懂中方至今回應佩洛西訪台｜解放軍圍台軍演　台媒：2艘飛彈驅逐艦現花東外海
佩洛西（Nancy Pelosi）
兩岸關係
中美關係
你可能感興趣