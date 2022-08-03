美國公布對俄羅斯新制裁　普京緋聞女友卡巴耶娃列入名單

美國財政部8月2日公布新一輪對俄制裁，以回應俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動。俄羅斯的奧運體操金牌得主卡巴耶娃（Alina Kabaeva）遭列入名單，成為美國的制裁對象，她被指是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的女友，普京曾否認此事。



美國財政部2日發出的聲明提及，卡巴耶娃領導俄羅斯國家媒體集團（National Media Group），它被指是親俄政府的電視、廣播和出版組織。

卡巴耶娃之前在5月也遭英國列入制裁名單。

全球最大鋼鐵企業之一的馬格尼托哥爾斯克鋼鐵集團公司（MMK）、以及公司大股東和董事會主席Viktor Filippovich Rashnikov也成為美國新制裁對象。美國財政部指MMK是俄羅斯最大納稅者之一，公司為俄羅斯政府提供可觀的收入來源。

美國亦制裁俄羅斯富商古里耶夫（Andrey Guryev），他擁有位於英國倫敦的維坦赫斯特莊園（Witanhurst estate，暫譯），它是僅次於白金漢宮（Buckingham Palace）的倫敦第二大莊園。美國財政部指，古里耶夫曾在俄羅斯政府工作，指他是普京的親密夥伴。