台海軍演│日方宣布中日外長會議取消　岸田明接見佩洛西

中國在台灣周邊展開圍島軍演之際，日本政府官員宣布，原定今日（4日）下午在柬埔寨首都金邊舉行的日中外長會議已取消。



日本《朝日新聞》報道，兩國將於今年9月慶祝中日關係正常化50週年，雙方已就旨在建立「建設性和穩定關係」的政策達成一致，並計劃在會談中尋求線索，但中國因反對美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，展開軍演。

日本內閣官房長官松野博一昨（3日）在記者會上表示，「日本希望圍繞台灣的問題通過對話和平解決」。對於中方宣布的圍台軍演，「日方感到憂慮，再次強烈敦促和平解決兩岸問題。」松野博一於今日（4日）指，「（中方）在我國近海設定了軍演區域，如果進行實彈演習，很可能會影響我國和國民的安全，我們對此表達重大擔憂。」

中國外交部發言人華春瑩則在今天舉行的例行記者會上表示，中方不再安排中日外長在金邊會晤，因為日本夥同G7國家和歐盟發表無理指責中國的共同聲明，顛倒黑白。

中日兩國外長正在柬埔寨出席東盟（ASEAN）外長會議。林義政外相原定於岸田政府就職以來首次與中國外相王毅進行面對面會晤。

而佩洛西今日稍後將轉抵亞洲行最後一站日本，周五（5日）將與日本首相岸田文雄舉行會談。消息人士稱，預計岸田和佩洛西將加強合作，確保印太地區自由開放，並討論如何應對中國對台灣日益增加的壓力。