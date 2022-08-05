秦剛就台灣問題頻頻反擊美國　美媒：白宮召見＋發布外交照會

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日晚抵達台灣，3日進行訪問。中國解放軍4日起在台灣附近的6個海域和空域舉行軍演。白宮4日召見中國駐美大使秦剛。



白宮召見秦剛時譴責北京對台灣行動升級，以及重申美國不想該區發生危機。

《華盛頓郵報》5日報道美國國家安全委員會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）向該報發布的聲明稱，「在中國採取行動後隔晚，我們召見[中華人民共和國]秦剛大使，就中國的挑釁行為向他發出外交照會，」他稱：「我們譴責中華人民共和國的軍事行動，這是不負責任的，與我們維護台海和平與穩定的長期目標背道而馳。」

白宮也向秦剛重申，美方想所有與華溝通渠道保持開放，以及美國的一個中國政策沒有改變，不過稱白宮發現北京的行動不可接受，將捍衛其在印太地區的價值觀。

該報稱這次會面未有被媒體報道過。一名匿名白宮官員稱，與會人士包括秦剛、美國總統拜登（Joe Biden），以及美國國家安全委員會印太事務協調員、被稱為「亞洲沙皇」的坎貝爾（Kurt Campbell）。

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秦剛於《華盛頓郵報》，就中國為去反對佩洛訪問台灣投書。文章在8月4日刊登，同報日前才刊登了佩洛西投書自己為要前往台灣訪問，正好成為對照。

佩洛西抵台後，秦剛2日晚向美白宮國安會和國務院提出嚴正交涉，表達強烈抗議。

秦剛7月20日在美國科羅拉多州出席「阿斯彭安全論壇」（Aspen Security Forum）並發表演說。他稱拜登政府持續支持台灣，模糊「一個中國」政策，並在新疆人權和香港議題上，加劇中美兩國緊張關係。

秦剛20日他指，台灣問題是中美關係中最敏感、最重要的核心問題，批評華府與台北的政治和軍事聯繫日益密切，是掏空和模糊一中政策。他要求美方以行動信守承諾，全面落實一中政策。