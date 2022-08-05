秦剛投書《華報》：台灣是中美關係中少數可把兩國拖向衝突的問題

中國駐美國大使秦剛於《華盛頓郵報》，就中國為去反對美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪問台灣投書。文章在8月4日刊登，同報日前才刊登了佩洛西投書自己為要前往台灣訪問，正好成為對照。



秦剛在文中表示，佩洛西是美國政府中排行第三的最高級官員，她乘坐軍機高調對台灣進行正式訪問，得到了台灣民進黨當局的全面款待。秦剛批評台灣毫不掩飾他們黨綱上追求的台獨，如此訪問公然違背了美國不與台灣發展官方關係的承諾。

圖為8月4日，美國《華盛頓郵報》刊登中國駐美國大使秦剛的文章。（華盛頓郵報截圖）

秦剛強調，台灣問題是中美關係中，極少數可能把兩國引向衝突的問題，必須以極為謹慎和負責任的方式處理及管控。

拜登總統多次表示，美國不會改變一個中國政策，不支持台獨。但對於台獨勢力來說，佩洛西訪問顯示「美國站在台灣一邊」的強烈信號。這違背了一個中國原則，違背了中美三個聯合公報，違背了美國自己的承諾。

秦剛問道，如果一個美國州脫離美國並宣布獨立，然後其他國家為該州提供武器和政治支持，美國政府或美國人民會允許這種情況發生嗎？

文在稱台灣問題，是關於中國的主權和統一問題，與民主無關。中美當前應該加強協調合作，共同應對新冠疫情和烏克蘭問題等挑戰，但部份政客為了博眼球，蓄意損害對方核心利益，只會令中美關係雪上加霜，把兩國人民和軍隊置於衝突對抗的險境。