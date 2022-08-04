IEAE警告：烏克蘭扎波羅熱核電站已「完全失控」

美聯社報道，聯合國國際原子能機構（IEAE）負責人警告說，位於烏克蘭的歐洲最大核電站扎波羅熱核電站已「完全失控」（is completely out of control），並向俄羅斯和烏克蘭發出緊急請求，要求其迅速允許IEAE專家到訪這座大型核電站，以阻止核事故發生。



IEAE總幹事格羅西（Rafael Grossi）周二在向美聯社表示，俄羅斯軍隊在3月初很快佔領了東南部城市埃內爾霍達爾（ Enerhodar）的扎波羅熱核電站，但情況一天比一天危險。他說，該工廠「違反了每一項核安全原則」。「事關重大，極其嚴重和危險。」（What is at stake is extremely serious and extremely grave and dangerous.）

扎波羅熱核電站位於俄軍控制地區：

格羅西列指出廠房違反了多項安全標準，並補充說它鄰近「一個正在發生激烈戰爭的地方」，而且由於該核電站現由俄羅斯控制，但由烏克蘭工作人員繼續運作，導致雙方無可避免出現磨擦和暴力衝突。

IEAE現時與工廠工作人員的聯繫「破碎」，設備和備件的供應鏈已經中斷，還有很多核材料需要檢查，因此格羅西列要求俄烏雙方盡快允許IEAE專家進入核電站視察。「如果扎波羅熱核電站發生事故，我們不能歸咎於自然災害，只能怪自己。我們需要每個人的支持。」

1986年，烏克蘭北部的切爾諾貝爾核電站發生核事故，反應堆爆炸，核災遺禍數十年。