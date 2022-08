IEAE警告：烏克蘭扎波羅熱核電站已「完全失控」

美聯社報道,聯合國國際原子能機構(IEAE)負責人警告說,位於烏克蘭的歐洲最大核電站扎波羅熱核電站已「完全失控」(is completely out of control),並向俄羅斯和烏克蘭發出緊急請求,要求其迅速允許IEAE專家到訪這座大型核電站,以阻止核事故發生。



IEAE總幹事格羅西(Rafael Grossi)周二在向美聯社表示,俄羅斯軍隊在3月初很快佔領了東南部城市埃內爾霍達爾( Enerhodar)的扎波羅熱核電站,但情況一天比一天危險。他說,該工廠「違反了每一項核安全原則」。「事關重大,極其嚴重和危險。」(What is at stake is extremely serious and extremely grave and dangerous.)

扎波羅熱核電站位於俄軍控制地區:

格羅西列指出廠房違反了多項安全標準,並補充說它鄰近「一個正在發生激烈戰爭的地方」,而且由於該核電站現由俄羅斯控制,但由烏克蘭工作人員繼續運作,導致雙方無可避免出現磨擦和暴力衝突。

IEAE現時與工廠工作人員的聯繫「破碎」,設備和備件的供應鏈已經中斷,還有很多核材料需要檢查,因此格羅西列要求俄烏雙方盡快允許IEAE專家進入核電站視察。「如果扎波羅熱核電站發生事故,我們不能歸咎於自然災害,只能怪自己。我們需要每個人的支持。」

1986年,烏克蘭北部的切爾諾貝爾核電站發生核事故,反應堆爆炸,核災遺禍數十年。