新加坡前外長：佩洛西飛台灣當晚　中美已做好交戰準備

新加坡前外交部長楊榮文8月3日出席一個活動時表示，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）2日訪問台灣前的引起的憤怒，是美國和中國之間「精心策劃的緊張關係」。



新加坡媒體The Edge引述他說佩洛西訪台是挑釁，但美國有所計算並處理得很謹慎，不落人口實。

她訪行程展開前，沒把台北列入訪問地點名單，而是有意在最後一刻才確認訪問台北。

他認為她此舉為各方定下一個新方向，以及開啟一個新篇章。

他稱美國總統拜登（Joe Biden）說訪台不是個好主意，美國防部說是餿主意，但她是國會眾議院議長，她要外訪，美國必須予以支援。

楊榮文稱，中美現在開展了漫長的競賽，如目前競賽升級，對中國不是好事。

他稱對美國來說，2日晚上開戰比較好；倘1年後開戰，中國屆時會更強大；如果10年後開戰，中國會更更強大。

解放軍自8月4日12時展開一連三天的「圍台」軍演。（香港01製圖）

中美2日晚已做好交戰準備

楊榮文說：「毫無疑問，當晚她飛入台灣地區的時候，美國印度-太平洋司令部已做好戰鬥準備，中國也是。但是，任何一方都不願真的開打，於是各自控制了下來。」

他認為在每一場博弈當中，各方主角都會抓准機會收集對方的情報，「毫無疑問，中國肯定在研究美國和盟友在烏克蘭的舉措。」

他稱，中國在觀察俄羅斯資產如何被沒收，以及對俄制裁如何展開，「中國知道，如發生戰爭，它必須面對同樣甚至更強烈的對抗和制裁。」

在佩洛西訪台一事中，他認為中美雙方不斷在收集對方的情報，並思考下一步棋該怎麼下。

佩洛西訪台：2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤（蔡英文IG）

冷戰與冷和平之間的搖擺

楊榮文預測，中美關係將來會在「冷戰」和「冷和平」之間搖擺。他說：「希望不出現熱戰，但一定會時常出現令人焦慮的時刻」。

他稱中美在經濟方面的競爭升溫，在科技上脫鈎是無法避免的；但不太可能出現當年美國和蘇聯那種全面的脫鈎。

他在活動中笑着對與會者說：「天還沒塌下來。在現階段，你們的投資是安全的。」