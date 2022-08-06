中新外長會晤談台海問題　維文：需避免誤判和意外

新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）8月4日在柬埔寨首都金邊參加東盟（ASEAN）外長會時，與中國國務委員兼外長王毅會晤。據新加坡外交部聲明，維文談及台海問題時，強調需要避免誤判和意外。



雙方就地區和國際形勢交換意見，包括台海近期的局勢發展。維文表示，誤判和意外或會導致局勢不斷惡化，並破壞區內穩定。

維文：希望中美制定臨時解決辦法

維文稱，希望中美雙方制定出一種臨時解決辦法，並強調需要穩定的中美關係，這對和平與安全至關重要。

新加坡外交部4日發聲明指，新加坡奉行明確、一貫的「一個中國」政策，反對台獨和任何單方面改變現狀的舉動。

中國外長王毅2022年8月4日與新加坡外長維文舉行會談（中國外交部）

王毅：台海局勢緊張責任在美方

中國外交部指，雙方就台灣問題深入溝通，王毅全面闡述了台灣問題的歷史經緯和真實現狀，強調當前台海局勢緊張的責任完全在美方，中國的反應合理正當。他批評美方打着所謂「民主」幌子導演的這齣鬧劇，絲毫影響不了中國推進統一大業的步伐，「台獨」脖子上的絞索只會越勒越緊。

王毅又稱，台灣問題事關中國主權和領土完整，在這一核心利益問題上，中方沒有妥協退讓的餘地，針對當前台海局勢，如果是非不分，主張息事寧人，無異於為虎作倀，縱容違反一中原則，破壞不干涉內政的國際關係準則，最終將損害各國自身的安全和長遠利益，危害地區的和平穩定局面。

王毅指，世界上多數國家已明確發出堅持一個中國原則的正義之聲，各國應深刻認識並高度警惕佩洛西（Nancy Pelosi）竄訪的嚴重性和危害性，堅決制止這種無法無天的單邊霸凌，絕不能容許世界重回叢林法則，共同捍衛國際公平正義。

據中國外交部稱，維文表示一個中國政策是新方一以貫之的明確立場，不會有任何偏離，新方一貫明確反對「台獨」，希望避免誤判和意外，維護台海和平穩定。