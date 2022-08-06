新加坡外長維文：若中美關係破裂　東南亞和平繁榮時期恐結束

新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）8月5日在柬埔寨金邊表示，若然中美兩國關係破裂，東南亞自二戰以來的和平與繁榮時期恐會結束。



維文5日在金邊出席東盟（ASEAN）外長會期間，以視像方式接受傳媒採訪，據《聯合早報》報道，維文談到自二戰結束以來，以經濟一體化、自由貿易，以及布雷頓森林體系（Bretton Woods System）為基礎的全球化趨勢，造就東南亞的和平與繁榮，但到了如今，美國和中國之間的關係若果破裂，實際上意味着這個和平與繁榮時期可能會結束。

2022年8月4日，新加坡外長維文（左）在東盟外長會及系列會議期間與美國國務卿布林肯（右）交談（AP）

亞洲新聞台（CNA）報道，維文說道「一旦分裂，就意味着更高的價格、更低的供應鏈效率，意味一個更分裂的世界，或者更加混亂與危險的世界。」

維文認為中美雙方都不是尋求衝突，但出於政治原因，兩邊都因此表態。他強調各方在全球一體化經濟體系內都有利益，「我知道你必須競爭，也許要對抗，但我們在這場遊戲內都有利益，我們都想美國和中國和睦共處。」

他稱「我個人觀察是她們（中美）不是尋求衝突，但我現在必須告訴所有新加坡人，對全世界來說，這是一個危險、危險的時刻。」