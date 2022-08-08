美副卿訪所羅門群島　舍曼：中國對佩洛西訪台反應過度

美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）8月7日表示，中國對美國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯佩羅西、裴洛西或波洛西）訪問台灣反應過度，又強調台灣、美國及全世界都不想看到局勢升級，希望維持現狀。



根據美國務院網站，舍曼在所羅門群島首都霍尼亞拉（Honiara）會見傳媒期間譴責中國對佩洛西訪台的反應和中國在台海進行軍事演習的行為，又對中方暫停與美方圍繞氣候的討論表示失望，批評這其實有點不負責任，希望中國重新考慮其某些行動。

舍曼7日較早前與新西蘭國防部長赫內爾（Peeni Henare）會談時也提及台海議題。雙方討論中國近期在台灣海峽採取的行動，並聲稱維護台海和平與穩定有多重要。

美國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，赫內爾和舍曼6日在霍尼亞拉共同出席瓜達爾卡納爾島戰役（Battle of Guadalcanal）80周年紀念儀式，並討論美國和新西蘭國防軍（NZDF）之間的牢固夥伴關係。

舍曼強調進一步加強雙邊合作與協調，特別是在太平洋地區開展人道主義援助和救災領域。

她當天還有和所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）會談。

舍曼訪太平洋

繼薩摩亞（Samoa）與湯加後，舍曼訪問太平洋島國之旅來到第3站所羅門群島，她稍後還會前往澳洲和新西蘭。