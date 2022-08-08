瑯琊病毒・懶人包｜立百病毒近親　致死率40%　究竟有多危險？

瑯琊病毒（Langya henipavirus，LayV）在中國出現，是可經由動物傳染給人，迄今至少35人感染。有專家憂慮它會像新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）一樣擴散全球，也有醫生認為致死率高的病毒傳染力通常不會太強，難以導致世界級流行。



根據權威醫療期刊《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine，NEJM），中國東部近期出現有動物接觸史的發燒患者，相關人員經宏基因組學（Metagenomics）分析與病毒分離，從一名患者的咽拭子樣本中鑑定出一種新的亨尼巴病毒（Henipavirus），並命名為瑯琊病毒。

病徵

根據26名患者，感染瑯琊病毒一定會發燒，過半人感到疲勞，一半人會咳嗽和食慾不振，其他主要病徵包括肌肉痠痛、噁心、頭痛和嘔吐。

它是什麼？

瑯琊病毒是核糖核酸病毒LayV，副黏液病毒科（Paramyxoviridae）亨尼巴病毒屬，其基因組結構與包括立百病毒（Nipah virus，又稱尼帕病毒）和亨德拉病毒 （Hendra virus, HeV）在內其他亨尼巴病毒相同。最相近的是曾於中國南部出現的墨江病毒（Mojiang henipavirus）。

其他亨尼巴病毒的宿主包括蝙蝠、鼩鼱和囓齒動物，這都是哺乳類動物。研究表明，鼩鼱最有可能是瑯琊病毒的自然宿主。

圖為廣東省疾病預防控制中心介紹鼩鼱科動物時發布的圖片。（廣東省疾病預防控制中心網站）

危險嗎？

台大醫院兒童感染科主任黃立民覺得，病毒主要宿主是哺乳類動物會比宿主是鳥禽類更為棘手，更有機會發生突變在人與人之間傳播。

黃立民表示，琅琊病毒未來或突變，會更適應人體免疫系統，一旦變為可經人傳人的疾病，恐怕會像新冠一樣在全球大規模擴散，而且致死率更高。

台灣中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學則稱，現時推測是可誘發致死疾病，不過還沒有人傳人的證據。

他認為，雖然琅琊病毒的近親是致死率40%的立百病毒，但未知其真正致死率，若之後證實或演變出人傳人的能力，只要看有沒有發燒便能初步判斷有沒有受感染，與無症狀患者居多的新冠肺炎相比，琅琊病毒更易阻止蔓延，而且致死率高的病毒傳染力通常不會太強，所以只需戒慎，毋需恐懼。