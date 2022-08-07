中國發現新型「瑯琊病毒」可經動物傳人　能否人傳人尚待確定

權威醫療期刊《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine，NEJM）在8月4日刊登的文章中指出，中國大陸的北京、青島等地陸續發現一種名為瑯琊病毒（Langya henipavirus，LayV）的病毒，而這種病毒可由動物傳染給人，另外具有誘發致死性疾病的可能。



來自台灣的醫生杜承哲在Facebook發文指出，這類副黏液病毒科（family Paramyxoviridae）病毒與當今流行的病毒有所不同，經過檢驗會發現鼩鼱（shrew）可能是這類病毒的天然宿主，其血清中病毒的陽性比例高達27%，遠超犬類的5%以及山羊的2%，具有潛在威脅隱患。

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而這樣的病毒也被命名為「瑯琊病毒」，是同屬於Henipavirus的立百病毒（Nipah virus，又稱尼帕病毒），據過往的醫學文獻資料紀錄，立百病毒的死亡率高達40%，所幸目前密切追蹤來看，「瑯琊病毒」尚不具有人傳人的能力及跡象，其發病症狀則包含發燒、痠軟無力、咳嗽等。

《NEJM》就是《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine），是由美國麻省醫學協會所出版的醫學期刊，更是目前全世界最受歡迎及廣受閱讀的同儕審閱性質之綜合性醫學期刊，是「國際四大醫學期刊」之一。

圖為台灣衞福部疾管署發言莊人祥。（台灣疾管署）

（編按：台灣衞福部疾管署發言莊人祥說，將加速建立實驗室核酸檢測定序標準化方法，未來將視病毒傳播走向，不排除納入重點監測項目。

他稱針對25種動物檢驗，其中鼩鼱血清陽性比率達27%最高，推測牠是病毒天然宿主。以現階段追蹤資料顯示，病人之間沒有密切接觸史或共同接觸史，推測人類感染只是偶發性、散發性事件。

他說，研究對病毒個案9名密切接觸者密切追蹤，沒出現人類傳播證據，病毒能否人傳人暫時無法下結論，之後還需要密切監測。由於它是一種新病毒，亦已發表在醫學期刊，基因序列也會同時公布，台灣的實驗室將加速建立核酸檢測定序標準化方法。

莊人祥稱檢驗方法建立技術不難，工作日後最快一週內完成。現階段還在找動物傳染有關的證據，疾管署將與農委會合作，盡快瞭解島上動物是否有類似病症，如境內動物無病毒，要從境外傳入的機率就更低。）

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