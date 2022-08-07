大陸新發現「瑯琊病毒」可經動物傳人　台灣加速建立核酸檢測方法

權威醫療期刊《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）近日刊登的論文指出，內地發現一種名為瑯琊病毒（Langya henipavirus，LayV）的病毒，而這種病毒可由動物傳染給人，另外具有誘發致死性疾病的可能。

台灣衛福部疾管署副署長莊人祥今日（7日）表示，將加速建立實驗室核酸檢測定序標準化方法，不排除將瑯琊病毒疫情納入重點監測項目。



中央社報道指，大陸學者在山東、河南發現瑯琊病毒。莊人祥表示，據了解，當地已經發現35宗感染個案，其中26宗只感染瑯琊病毒，其他9人有感染其他病毒。

莊人祥稱，這些僅感染瑯琊病毒的個案，症狀包含身體發熱、無力、咳嗽等，現階段沒有傳出死亡個案。瑯琊病毒屬於副黏液病毒科，在人工飼養的動物中，5%犬隻有血清陽性、山羊陽性率為2%。

莊人祥進一步解釋稱，針對25種動物檢驗，其中鼩鼱，即台灣俗稱的錢鼠，血清陽性比率達27%最高，推測為瑯琊病毒天然宿主。以現階段追蹤資料顯示，患者之間沒有密切接觸史或共同接觸史，推測人類感染只是偶發性、散發性事件。

莊人祥說，研究對瑯琊病毒個案9名密切接觸者進行密切追蹤，沒有出現人類傳播證據，瑯琊病毒能否人傳人暫時無法下結論，後續還需要密切監測。由於該病毒是一種新病毒，已發表於期刊，基因序列也同時公布，台灣實驗室將加速建立核酸檢測定序標準化方法。

莊人祥又表示，檢驗方法建立技術不難，日後最快一周內完成。未來將視瑯琊病毒疫情走向，不排除納入重點監測項目。現階段還在找動物傳染有關的證據，當局將盡快了解台灣動物是否有類似疫病存在，如果境內動物無病毒，要從外地傳進來的機率就會更低。