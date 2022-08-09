居港15年　英國媽舉家返國不幸機上猝死　孩子伴身旁8小時後驚覺

英國女子羅德斯（Helen Rhodes）在香港居住長達15年，近來決定舉家搬遷返回英國，沒想到在搭機途中突然死亡，孩子們雖然就坐在身旁，但以為媽媽只是在睡覺，8小時後才發現人已經死亡。



英國女子羅德斯在搭機途中不幸離世。（GoFundMe）

羅德斯與丈夫西蒙（Simon）8月5日帶着孩子們搭機，預計返回英國展開新生活，然而卻突然在睡夢中死亡，直到家人抵達德國轉機時才發現，由於事發突然，不得不將她的遺體暫時留在當地，一家人搭機先返回英國。

不幸事件發生後，親友在GoFundMe網站上幫忙募款，希望大家能幫助這家人籌措運送遺體與舉辦喪禮等相關費用。親友表示，「這是一起可怕的悲劇，她死在返國的班機上，他們認為她可能是心臟病發作，可是身為助產師的她平時很健康」。

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親友透露，羅德斯原本每年夏天都會帶着孩子回英國探親，然而因為新冠肺炎的關係已經很久沒有見到年邁父母，所以打算帶著一家人搬回英國，沒想到卻突然身亡。目前募款活動已順利獲得英鎊21,251元（約港幣20.1萬元），英國外交部回應，他們正在為這家人提供協助，並與德國當地政府保持聯繫。

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