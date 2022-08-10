外星人來了？智利神秘巨型黑洞「每天長大」　現已大過巴黎凱旋門

南美洲智利北部當地時間8月1日，有一座銅礦場附近赫然出現了一個直徑約25公尺、深度約200公尺的巨大天坑。



而恐怖的是原本的直徑在經過一週後，已經增長到50公尺，大到足以把法國巴黎凱旋門放入其中！

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對於此事有關當局也命令銅礦場全面停工以防止地底礦室崩塌，並隨即展開調查。

不過當地居民依然很憂心，認為這是礦業公司過度開採所導致的現象。

截至8月6日該天坑的直徑已擴大至50公尺，且深度來到200公尺，除了能夠吞噬法國巴黎的凱旋門外，還可以放入高度達184公尺的美國西雅圖太空針塔，或是6座巴西里約熱內盧的救世基督像。

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當地官員憤而表示：「這是地球的反撲，因為無節制的開採，缺乏良心、缺乏預防措施。」

當局也下令全區停工並展開調查該礦場是否有過度開採的可能性，初步結果也發現天坑底部有不少水，且有愈來愈大的趨勢，當地官員擔憂礦場會破壞周邊地質的穩定性，目前有關當局也正在努力調查出現天坑的成因。

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