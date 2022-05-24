猴痘蔓延16國 世衛專家：疑在歐洲2場大規模派對透過性行為擴散
撰文：聯合新聞網
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世衛組織（WHO）傳染病專家海曼（David Heymann）23日將已開發國家前所未有的猴痘疫情描述為「一個隨機事件」，並指可能跟西班牙與比利時兩場大規模派對中的危險性行為（risky sexual behavior）有關。
海曼在接受美聯社專訪時表示，猴痘疫情以前從未在非洲以外的地區廣泛爆發，這意味着歐洲此波疫情的情況與之前截然不同。「我們知道，當與被感染者密切接觸時，猴痘可以傳播，現在看來，性行為擴大了這種傳播。」
世衛組織表示，截至當地時間22日為止，全球已有16個非猴痘流行國家和地區，向其通報108個確診病例與91個疑似病例。
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