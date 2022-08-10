斯里蘭卡前總統傳將抵達曼谷　泰國否認拉賈帕克薩求庇

斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩（Gotabhaya Rajapaksa）在大批示威者闖入其總統官邸前逃出，輾轉逃至新加坡。英媒8月10日引述消息稱，拉賈帕克薩11日會抵達泰國尋求暫時庇護。不過泰國否認他前來求庇。

泰國方面稱，他訪問泰國是短期的，不是尋求政治庇護。外交部認為，他訪泰沒問題，並指他持有對泰國友好國家的外交護照，可在泰逗留90天。

此前英媒引述2名要求匿名的消息人士透露，他料11日會離開新加坡並前往泰國首都曼谷（Bangkok）。

《曼谷郵報》稱，消息曝光後，斯里蘭卡外交部未有即時回應媒體置評的要求。該國政府副發言人僅向英媒表示不予置評。泰國政府發言人拉差達（Ratchada Thanadirek）也稱不予置評。

圖為斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩。（AP）

傳曾求星洲延長簽證

法媒12日引述政府稱拉賈帕克薩計劃逃往阿聯酋杜拜（Dubai），但他與負責機場入境事務的職員出現意見分歧，導致他滯留機場。拉賈帕克薩之後經由馬爾地夫逃往新加坡。

7月9日，斯里蘭卡科倫坡大批示威者闖入總統官邸，拉賈帕克薩在他們闖入之前逃出。他之後來到該國軍艦上暫避風頭，然後輾轉在13日到達馬爾代夫、14日抵達新加坡。

印度《旁觀者》周刊網站及印度《每日電訊報》都在10日稱，在簽證於11日到期前，斯里蘭卡政府曾向新加坡當局要求心准許拉賈帕克薩多留數天。